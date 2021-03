太極懷念唐奕聰　鄧建明：佢係堅強鬥士

太極樂隊鍵琴手唐奕聰(Gary)疑因心臟病發猝逝,其他成員雷有輝(Patrick)、鄧建明(Joey Tang)、Ricky、「HiFi德」劉賢德及盛旦華,與藝人李忠希、歌手麥家瑜、樂隊ONE PROMISE,到將軍澳電視城錄影《勁歌金曲 懷念唐奕聰》。他們表示上來分享這30多來與對方的點滴,坦言現時都未能接受,問到可知道對方身體不適?Ricky說:「過去幾年佢身體都弱啲。」盛旦華說:「2018年佢曾經抖唔到氣入咗醫院,醫生話佢心臟弱咗啲。」Joey就謂:「佢係一個堅強嘅鬥士,同佢做嘢,每朝就喺泳池、跑步機見到佢,佢想鍛煉番身體。」

憶相處難忘事

盛旦華透露最後一次見Gary,是在林建名的追思會,當時不覺對方有異樣,HiFi德亦謂:「過年時見佢都冇事,同佢最後對話係講黑膠碟。」講到難忘事,盛旦華透露對方的琴聲仍一直在腦海浮現,Patrick就謂:「佢嘅笑聲、樂觀態度、正能量、好有動力嘅靈魂,會一直留喺每個人嘅心度,佢係好樂觀嘅人,都唔想我哋唔開心,佢嘅肉身唔喺度,只係轉咗腦電波同我哋溝通。」問到可會為對方舉行紀念活動或紀念騷?他們說:「暫時冇Plan,因為心情都未平復到,暫時都係我哋圍內悼念,再睇,可能佢會畀到靈感我哋。」

The show must go on

問到Gary身後事安排?Joey說:「係佢哋家人安排,我哋會幫手處理紀念冊,今晚會一齊開會,都有好多導演、監製主動聯絡幫手。(定咗日期未?)未。」問到可有聯絡其太太? Patrick說:「今日有同佢太太通電話,睇吓佢有冇嘢想同大家講,但佢話留喺Gary安息禮先同大家講。」講到太極原定合體開騷,問到可會煞停?他們說:「煞停唔係因為呢個原因,係因為疫情,不過The show must go on。」

李忠希唔知Gary有心臟病

藝人李忠希是唐奕聰的表弟,他坦言現時心情仍接受不到:「嗰日阿哥係家庭群組度通知,我個心即刻離一離,唔相信,好傷心,個腦勾番起好多回憶。」他表示18歲讀完中學就跟對方做助手:「喺佢身上學到好多嘢,見到好多明星,佢又鼓勵我學唱歌同帶我認識第1個經理人,係佢帶我入行。」他又難忘對方樂觀開朗、好脾氣,在他身上學了很多音樂知識,第一次搭飛機,都是由對方帶去日本見音樂人。

問到可知道對方有心臟病?他說:「唔知,我冇聽過,今年新年大家用電話拜年,我阿哥本身仲約咗佢下個禮拜踩單車,但都做唔到,好可惜,樂壇損失咗一位資深同有創意嘅前輩,我就損失咗位親人。」但問到可覺對方身體不適?他說:「佢身體有冇事我唔敢講,但佢信咗主之後戒煙酒,又做運動好健康,所以咁樣好突然。」問到其太太心情如何?他說:「佢屋企人都接受咗,我冇打畀表嫂,由表姐同我阿哥處理。(身後事搞成點?)由表嫂安排,佢話有咩會出聲。」

麥家瑜遺憾約唔切踩單車

歌手麥家瑜哽咽爆喊,表示小時候已識唐奕聰:「如果冇佢我係唔會返香港發展,佢以前喺我阿爸間錄音室夾Band,我由細到大都叫佢Gary哥哥,同佢好有緣分,記得有年暑假我喺加拿大返嚟香港,佢問我想唔想返嚟唱歌,於是佢就做咗我經理人,喺佢身上學到好多嘢,我啱啱返嚟香港時咩都唔識,生活上佢同太太好照顧我,佢係我嘅家人同恩師,凌晨返屋企,佢會叫我喺電話報平安,到依家都冇變,真係好突然、好難接受。」

問到可知對方身體不適?她說:「佢捱更抵夜、時間顛倒,有時聽佢講做嘢做到好攰,我叫佢休息多啲,但佢都好注重健康,我哋都有約一齊踩單車,但約唔切。」問到身後事安排?她說:「一定會幫手,但等佢家人處理先,都有聯絡佢太太,但唔敢煩佢太多。」

ONE PROMISE:佢鼓勵我哋作多啲歌

環球樂隊ONE PROMISE到場懷念唐奕聰,踢波受傷的文廸撐拐杖現身,透露他們最近2首歌都是Gary監製:「佢係好好嘅前輩,同佢識咗1年多啲,我哋係樂壇新人,但都付出好多時間畀我哋,佢係好正面、開心、有熱誠嘅大前輩,每次問佢問題,佢都會好詳細咁答我哋,最近都同佢傾緊新歌方向,佢都鼓勵我哋作多啲歌畀佢聽。」

Anton說:「好多年前啱啱入行做演唱會鼓手識佢,佢會畀好多意見,個人又搞笑,最難忘係好多年前同佢做完一個演唱會,估唔到我哋上年搵佢做監製時佢仲記得我個名,大前輩都記得後輩,即係佢真心將你擺喺心度,好值得我哋學習。」

提到無綫與三大唱片公司破冰,他們表示是首次入來,期待上多些音樂節目:「玩音樂都希望多啲人認識,希望我哋嘅歌可以有多個平台畀觀眾聽。」