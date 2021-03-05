太極懷念唐奕聰　鄧建明：佢係堅強鬥士

太極樂隊鍵琴手唐奕聰（Gary）疑因心臟病發猝逝，其他成員雷有輝（Patrick）、鄧建明（Joey Tang）、Ricky、「HiFi德」劉賢德及盛旦華，與藝人李忠希、歌手麥家瑜、樂隊ONE PROMISE，到將軍澳電視城錄影《勁歌金曲 懷念唐奕聰》。他們表示上來分享這30多來與對方的點滴，坦言現時都未能接受，問到可知道對方身體不適？Ricky說：「過去幾年佢身體都弱啲。」盛旦華說：「2018年佢曾經抖唔到氣入咗醫院，醫生話佢心臟弱咗啲。」Joey就謂：「佢係一個堅強嘅鬥士，同佢做嘢，每朝就喺泳池、跑步機見到佢，佢想鍛煉番身體。」

憶相處難忘事

盛旦華透露最後一次見Gary，是在林建名的追思會，當時不覺對方有異樣，HiFi德亦謂：「過年時見佢都冇事，同佢最後對話係講黑膠碟。」講到難忘事，盛旦華透露對方的琴聲仍一直在腦海浮現，Patrick就謂：「佢嘅笑聲、樂觀態度、正能量、好有動力嘅靈魂，會一直留喺每個人嘅心度，佢係好樂觀嘅人，都唔想我哋唔開心，佢嘅肉身唔喺度，只係轉咗腦電波同我哋溝通。」問到可會為對方舉行紀念活動或紀念騷？他們說：「暫時冇Plan，因為心情都未平復到，暫時都係我哋圍內悼念，再睇，可能佢會畀到靈感我哋。」

The show must go on

問到Gary身後事安排？Joey說：「係佢哋家人安排，我哋會幫手處理紀念冊，今晚會一齊開會，都有好多導演、監製主動聯絡幫手。（定咗日期未？）未。」問到可有聯絡其太太？ Patrick說：「今日有同佢太太通電話，睇吓佢有冇嘢想同大家講，但佢話留喺Gary安息禮先同大家講。」講到太極原定合體開騷，問到可會煞停？他們說：「煞停唔係因為呢個原因，係因為疫情，不過The show must go on。」

李忠希唔知Gary有心臟病

藝人李忠希是唐奕聰的表弟，他坦言現時心情仍接受不到：「嗰日阿哥係家庭群組度通知，我個心即刻離一離，唔相信，好傷心，個腦勾番起好多回憶。」他表示18歲讀完中學就跟對方做助手：「喺佢身上學到好多嘢，見到好多明星，佢又鼓勵我學唱歌同帶我認識第1個經理人，係佢帶我入行。」他又難忘對方樂觀開朗、好脾氣，在他身上學了很多音樂知識，第一次搭飛機，都是由對方帶去日本見音樂人。

問到可知道對方有心臟病？他說：「唔知，我冇聽過，今年新年大家用電話拜年，我阿哥本身仲約咗佢下個禮拜踩單車，但都做唔到，好可惜，樂壇損失咗一位資深同有創意嘅前輩，我就損失咗位親人。」但問到可覺對方身體不適？他說：「佢身體有冇事我唔敢講，但佢信咗主之後戒煙酒，又做運動好健康，所以咁樣好突然。」問到其太太心情如何？他說：「佢屋企人都接受咗，我冇打畀表嫂，由表姐同我阿哥處理。（身後事搞成點？）由表嫂安排，佢話有咩會出聲。」

麥家瑜遺憾約唔切踩單車

歌手麥家瑜哽咽爆喊，表示小時候已識唐奕聰：「如果冇佢我係唔會返香港發展，佢以前喺我阿爸間錄音室夾Band，我由細到大都叫佢Gary哥哥，同佢好有緣分，記得有年暑假我喺加拿大返嚟香港，佢問我想唔想返嚟唱歌，於是佢就做咗我經理人，喺佢身上學到好多嘢，我啱啱返嚟香港時咩都唔識，生活上佢同太太好照顧我，佢係我嘅家人同恩師，凌晨返屋企，佢會叫我喺電話報平安，到依家都冇變，真係好突然、好難接受。」

問到可知對方身體不適？她說：「佢捱更抵夜、時間顛倒，有時聽佢講做嘢做到好攰，我叫佢休息多啲，但佢都好注重健康，我哋都有約一齊踩單車，但約唔切。」問到身後事安排？她說：「一定會幫手，但等佢家人處理先，都有聯絡佢太太，但唔敢煩佢太多。」

ONE PROMISE：佢鼓勵我哋作多啲歌

環球樂隊ONE PROMISE到場懷念唐奕聰，踢波受傷的文廸撐拐杖現身，透露他們最近2首歌都是Gary監製：「佢係好好嘅前輩，同佢識咗1年多啲，我哋係樂壇新人，但都付出好多時間畀我哋，佢係好正面、開心、有熱誠嘅大前輩，每次問佢問題，佢都會好詳細咁答我哋，最近都同佢傾緊新歌方向，佢都鼓勵我哋作多啲歌畀佢聽。」

Anton說：「好多年前啱啱入行做演唱會鼓手識佢，佢會畀好多意見，個人又搞笑，最難忘係好多年前同佢做完一個演唱會，估唔到我哋上年搵佢做監製時佢仲記得我個名，大前輩都記得後輩，即係佢真心將你擺喺心度，好值得我哋學習。」

提到無綫與三大唱片公司破冰，他們表示是首次入來，期待上多些音樂節目：「玩音樂都希望多啲人認識，希望我哋嘅歌可以有多個平台畀觀眾聽。」