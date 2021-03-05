後起車女挑戰5冠車后

初生之犢不畏虎，後生仔狀態夠勇，只要肯搏肯捱就有機會成功上位；不過又有云薑愈老愈辣，經驗豐富亦係一種優勢。同由賽車女郎轉型成為寫真女郎嘅藤木由貴同川村那月，兩個都咁索，而且仲係師姐師妹關係，兩個嚟個大比拼，邊個會贏呢？

童顏巨乳

日本車壇場上會見到好多嬌俏可愛嘅美人兒，佢哋唔係車手，而係喺場內搖曳生姿嘅賽車女郎，魅力分分鐘比起賽車更加吸引。當中有好多憑住驕人身材同美貌成功殺入寫真界繼續賣弄美色，好似忍野沙羅、安枝瞳等等，近年就以川村那月最受注目！

今年27歲嘅佢被稱為「縮水版篠崎愛」，原因係佢同寫真界一代童顏巨乳掌門人篠崎愛一樣，又萌又可愛，同時上圍一對G奶脹卜卜，但係就唔會好似愛妹咁身形向橫發展。2016年佢參加日本環球小姐比賽奪得多個獎項，並且獲得一份藝能事務所嘅合約，翌年以賽車女郎身份現身賽車場，由於夠索夠甜美而成為全場焦點，後來佢加入車女團體ZENT sweeties，仲喺日本賽車女王大獎中榮獲冠軍殊榮。2018年佢順勢拍埋水着寫真，成績相當唔錯，上年推出嘅寫真DVD作品《Graduation》更喺年度寫真碟銷售排行榜中排名第12位，足見實力強勁！

Profile

年齡：27歲

身高：5呎4吋

三圍：35G-24-34

可愛爆燈

藤木由貴同樣係車女團體ZENT sweeties嘅成員，仲係那月嘅師姐。雖然今年已經31歲，但係樣貌俏麗同啲後生女冇分別，一樣咁青春甜美，笑起上嚟仲可愛度爆晒燈！身材方面，係就係欠缺豐滿激凸嘅上圍，但係胴體纖巧，加上腰肢夠幼且臀部飽滿而上翹，睇落一樣辣度十足，唔會輸畀班巨乳妹。

2015年佢投身賽車女郎行列，有「史上最可愛賽車女王」及「5冠賽車女王」之稱，原因係連續5年喺「日本Racing Queen大賞」奪得冠軍，相當厲害！2018年佢曾經與師妹川村那月共同效力ZENT sweeties，可能佢見到那月咁有前途，所以亦安心交畀師妹接力，並且退出車女界。之後，佢喺寫真界發展都唔錯，仲參與演出電影，從近期上映嘅日本電影《從那裏的光，未來的我與我》就可以睇到佢嘅演出喇！

Profile

年齡：31歲

身高：5呎2吋

三圍：32D-24-34

第1回合

鬥身材

雖然藤木由貴身材具健美感而且肉地結實，而且個屁股又圓又翹，但係師妹川村那月肌膚白滑，胸前對G奶亦又圓又飽滿，相信一般男人都會覺得胸大嘅女仔更吸引，所以呢個回合係川村那月勝！

第2回合

鬥獎多

藤木由貴第一次參加日本賽車女王大獎就拎到個歌唱獎，之後仲成為「5冠賽車女王」！不過師妹川村那月都唔弱，參加日本環球小姐比賽奪過唔少獎項，喺日本賽車女王大獎亦奪得冠軍，兩個都獲獎無數，今次就打和啦！

第３回合

鬥演戲

藤木由貴同川村那月都希望喺影視界打出一片天，如果兩個鬥拍戲，那月就比師姐由貴多拍一部戲，但係由貴就比那月更先成功進軍電視界，拍過唔少劇集，最近嘅作品就有《明治開化 新十郎探偵帖》，所以由貴喺演出次數上比較優勝。

青出於藍

川村那月比起師姐藤木由貴的確係吸引多少少，一來又後生啲，二來又大波啲，三來又白滑啲，而且仲比由貴更高挑，最重要係個樣真係同童顏巨乳經典女優篠崎愛好相似，個人認為佢實在係青出於藍。