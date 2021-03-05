口舌伶俐　極速達高潮

口愛固然係性愛中嘅重要一環，只係乜嘢至叫做最強口愛技巧？有脫星就話條脷絕對係重點，想知道點樣施展箇中技巧，就要睇吓今次介紹嘅3套作品，仲可以從中學習添！

天賦異稟

究竟條脷可唔可以練得強而有力？咁就真係唔知，只係知道喺呢套由Property Sex出品嘅《Busty & Broke Rent Exchange》中，4位人氣脫星條脷強而有力得嚟，又夠晒長，佢哋就係Natalia Starr、Kylie Page、Ashly Anderson以及Joseline Kelly，全程舔個不停，加上各種口愛技巧同床上招式，絕對可以滿足大家嘅官能享受。其中巨乳脫星Kylie Page就話，唔單止對手喺拍攝過程中相當享受，當佢見到對方強忍唔發射升空嘅表情，更係令佢相當有滿足感。

第一身感覺

性學家話口愛對男士嚟講相當重要，尤其係前戲階段，足以令佢哋嘅兵器瞬間進入作戰狀態，呢套由21 Sextury製作嘅《Incredibly Horny》，更係以最強口技為賣點，搵嚟Tiffany Doll、Kristi Fox、Jessica Night等舌技出色嘅脫星演出，就知片廠並冇吹水，加上全片運用大量主觀鏡頭拍攝，帶畀四仔迷第一身嘅感覺，效果絕佳。有四仔迷話如果加埋情趣玩具嘅話，興奮感覺會更強，絕對係自娛或同伴侶邊睇邊玩嘅作品。

落足嘴頭

講到性愛技巧，梗係以四仔界嘅一眾熟女脫星最強勁，話晒佢哋實戰經驗夠多，呢套由Wicked Pictures炮製嘅新作《Badass Fxxxers》，以熟女脫星為賣點，個個床技一流，更係精通口愛絕技，由Reagan Foxx、Kendra Lust、India Summer、Romi Rain等20位脫星參演，絕對係天后級班底，佢哋盡情施展各種口愛技巧，當中有啲更係前所未見，好似Romi Rain嘅一招翻身吹奏深吸盡吐，極之精彩，難怪多次喺四仔頒獎禮獲提名「最佳性愛演出」，足見實力強勁。

碟評

如果想睇精湛嘅口愛技巧，《Badass Fxxxers》嘅一眾天后級熟女脫星，加上狂野吹奏連場嘅演出，絕對可以畀到大家體驗到，當今美國脫星嘅口舌功夫嘅實力。而喜歡青春脫星嘅話，《Busty & Broke Rent Exchange》主打青春活力嘅脫星陣容，應該可以滿足到大家。鍾情官能享受，就梗係用上大量主觀鏡頭拍攝嘅《Incredibly Horny》，令人睇得更加投入，絕對係最佳之選。