搵Bob搵做媒人　張秀文「封胸」等姻緣

藝人張秀文近期頻頻主持綜藝節目，日前出席公開活動時，透露早前與多位堪輿學家做節目，期間也有八卦詢問事業及感情運，自爆打從完成無綫劇集《欺詐劇團》後，暫未有開新劇的通知，認為事業岌岌可危，幸與Bob合作的綜藝節目將開拍第二輯，總算Keep住有工開。

長江後浪推前浪

面對現時新人輩出，她也認為長江後浪推前浪： 「之前同馮盈盈主持節目，佢又後生又靚女，真係好有壓力。（『事業』再強啲？）呢啲大家都知，哈哈！所以若隱若現會好啲，等大家掛住吓，我明明好有事業心嘛！希望嚟緊真係多啲機會，其實我鍾意拍短劇，呢個新模式都OK。」對於現時主打做綜藝節目，她不諱言多得Bob關照，更指對方非常旺她，問到是否想組「情侶檔」？她說：「我哋都有講笑話公司想打造我同佢成為TVB最強CP，係最有CP值嘅組合。」

唔想嘥時間

至於感情運方面？張秀文說：「入行後24小時都係諗工作，冇專登識男仔，好宅。（叫媒人Bob幫手啦！）陳定幫師傅話我性格孤僻，呢個年紀特別好強，唔特別鍾意見人，反而細個鍾意同成班朋友玩，依家超過4、5個人已經唔想出去，覺得唔係好熟，又傾唔到偈，惟有靠Bob拉我出去。（佢好多人爭！）係啦！明明我舊年已經排隊，但好多人打尖。（搵Bob嫂幫手？）如果遇到啱會問佢夾唔夾，自己成33 歲，都唔好浪費時間，遇到啱會畀好多心機入去。」

對於之前常以性感打扮示人，大晒34D豐滿上圍，她說：「想收一收，畀其他人展現佢哋優點，我展現夠，想大家注意我內涵多啲，本身唔拜金同豪放，但外間誤會我，有唔好印象，所以嚟緊想改為成熟啲，寧願人哋掛住（性感），好過睇到厭啦！」