【是日通勝】（一點居士）

辛丑年正月二十三癸丑木開日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時

宜：嫁娶、移居、安床

忌：動土、詞訟、補塞

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：2、3、4、9

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊

易感疲憊，處事難集中精神，謹記財不可露眼。

金牛

把心思放在家庭生活，即使要花點錢也是值得。

雙子

異性主動示好，穿着鮮艷服飾，可提升桃花運。

巨蟹

人緣一般，對身邊的事漠不關心，情況會更糟。

獅子

感情生活穩定，事情發展也如你所想漸入佳境。

處女

閒來無事不妨收拾家居，可為自己帶來好心情。

天秤

得到身邊人幫助，有異性邀約，大方赴會便可。

天蠍

人際關係良好，即使有失誤，仍能化險為夷。

人馬

財運佳，買賣股票可獲利，但要謹記見好就收。

山羊

抽空約朋友逛街喝茶，對日後的工作很有幫助。

水瓶

趁周末相約另一半出外閒逛散心，可解除苦悶。

雙魚

出門前可嘗試裝扮一下自己，有助換來好心情。

【生肖運程】

相沖生肖：羊（55歲）

旺弱指數：（升）龍 遇貴人

（跌）羊 事業弱

鼠

職場競爭大，最好抓緊時間，少說話多做事。

牛

處事具膽識，只要防住小人，可順利完成工作。

虎

財運一般，投資機遇不多，切勿輕率作決定。

兔

用心工作，減少抱怨，留意細節，可抓住機會。

龍

得到貴人幫助，只要肯為工作付出，前途無限。

蛇

心態懶洋洋，警覺性偏低，小心騙徒有機可乘。

馬

工作效率高，毋須加班，不妨盡孝心陪伴父母。

羊

是日沖煞，工作運欠佳，不能偷懶防打爛飯碗。

猴

手忙腳亂的一天，頭頭碰着黑，易心煩、失眠。

雞

桃花運下跌，感情關係現裂痕，逃避無補於事。

狗

花錢要睇餸食飯，過於大方，有機會入不敷支。

豬

防人之心不可無，最好不要跟陌生人談論金錢。

【暢所欲玄】（玄學家龍震天）

牛年風水布局 助升職加薪

過去一年，不少人經歷事業發展的低潮期，就算僥倖避過裁員，也出現開工不足、減薪等情況，生意人也艱苦經營！想在牛年擺脫困局？不妨參考以下風水布局，催旺運程吧！

催升職局：可於工作間或居室的東北放4株泥種的綠色植物，再在正東以筆筒盛載4支毛筆，因九紫喜慶星於牛年飛臨東北，管科名的四綠文昌星則在正東，所以催旺這兩個位置，有助升職。

催加薪局：可於工作間或家居正西放1杯載有8粒啡色石頭的水，在全屋正南放1杯水或1支玫瑰，以及在家居正中位置放1杯載有6粒白色石頭的水，因牛年八白正財星在正西，一白桃花星在正南，六白橫財星在中宮，「一六八」3粒星全齊，可收「一路發」之意，正橫財兼得，人緣好兼受老闆賞識。

催生意局：做生意或靠佣金維生的打工仔，可在工作間、舖位、寫字樓或居所的正東位以1個筆筒盛載4支毛筆，在正南放1杯水或1支玫瑰，並於正中位置放1杯載有6粒白色石頭的水。理由是牛年一白桃花星在正南，四綠文昌星在正東，六白橫財星在全屋正中間，古語有云：「一四同宮主發科名」，取其一四同宮發科名再催旺六白橫財，就可達到催旺生意再賺到佣金（橫財）的效果。