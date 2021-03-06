香港樂壇第一人！容祖兒歌曲橫掃5台2周冠軍

出道超過20年的天后容祖兒屢創高峰，在香港樂壇創下多個紀錄，近日又憑歌曲《東京人壽》橫掃5大流行榜兩星期冠軍位置，更成為香港第一首奪得5台雙周冠軍的歌曲，成為歌手之最，天后地位無人能取代！

容祖兒最近忙於拍攝內地真人騷《乘風破浪的姐姐2》，久未返港的她雖然分身乏術，但未有忽略其歌唱事業，去年底推出的《東京人壽》成績斐然，於今年初相繼登上香港5大流行榜（2間電視台及3間電台），並成為2021年首支5台冠軍歌，亦成為香港第一首奪得5台雙冠軍的歌曲，認真巴閉！是她繼2003年《我的驕傲》後的最佳單曲派台成績。

繼續努力不會自滿

去年莫文蔚（Karen）憑熱爆劇集歌《呼吸有害》，成為首位擁有5台冠軍歌的歌手，更贏得各大頒獎禮的歌曲獎，但她創出的里程碑，瞬間被祖兒打破！《東京人壽》深受樂迷歡迎，在5大流行榜均贏得兩次周榜冠軍，近年樂壇被指不及80、90年代的光輝歲月，但競爭從未間斷，一首歌要連續兩星期登上歌曲排行榜冠軍並不多，更何況是橫掃5台！雖然該歌在ViuTV的「Chill Club推介榜」不是連續性，但相隔6周再次跳上「No.1」位置，可見歌曲耐聽度甚高。

祖兒早前特別拍下致謝ViuTV的片段，她開心的說：「真係好多謝大家鍾意呢首歌，攞咗兩個星期冠軍，對我嚟講係非常大嘅支持同鼓勵，依家我冇乜第2個心願，攞第3次冠軍？講笑啫，希望快啲可以同大家現場演繹呢首歌。」對於歌曲創下新紀錄，她開心表示：「多謝歌迷嘅愛戴，多謝各大平台對我嘅支持，音樂真係我嘅生命，我一定會繼續努力，不會自滿。」

3個月內推2首歌

其實祖兒一直是樂壇頒獎禮的「常客」，不過近年開始放慢腳步，繼2019年中的《悲觀生物學》後，逾一年沒推出新歌，所以過去兩年她未有出席電台頒獎禮，無綫的《勁歌金曲》頒獎禮更有4年「冇影」。但今次短短3個月內，她連推2首歌，新歌《煙花紀》剛剛派上電台，反應不錯，明顯在作戰狀態的她以行動公告大家，將回歸頒獎禮舞台。