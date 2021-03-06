原來是美男！兔唇小鮮肉浴火重生 還原靚靚追逐男團夢

內地網紅人才輩出，早前有位叫「韓美娟」嘅誇張濃妝大媽，憑藉失控drag queen（變裝女王）風走紅，吸引到其他網紅爭相模仿，不過濃妝背後竟然藏住一位身高187cm嘅小鮮肉，天生更患兔唇。最近佢真樣終於曝光，原來佢參加大熱男團選秀《創造營2021》，簡直係勵志故事！

《創》早前公開參賽者造型照，其中參賽者「韓佩泉」引起特別高關注度，點估到自稱係Diva嘅佢就係「韓美娟」真身！外形高大靚仔嘅韓佩泉，勁有音樂才華，身為北京現代音樂學院學生，佢當網紅係「工作」，做音樂先係「夢想」，所以決定用「韓佩泉」身份面對大眾。

韓佩泉有依家嘅人氣同清秀靚仔樣，原來都有段古。佢出生時就已經有唇顎裂（兔唇），被生母拋棄嘅佢自細係嫲嫲湊大，14歲前更前後經歷過7次手術，屋企經濟狀況亦唔好，年紀輕輕要背起家中生計，樂觀搞笑嘅形象下有幾辛酸真係得佢自己知…

依家要同89位小鮮肉爭出道名額嘅韓佩泉，暫時排名第27，佢本身有歌唱實力，初踏舞台壓軸出場後更入埋A班。不過最令人印象深刻係佢於片中發揮瘋癲本性，以抵死啜核嘅Reaction吸引大眾目光，唔怪得粉絲都話「讓韓佩泉的嘴留到總決賽吧」！

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