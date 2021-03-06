【台灣直送　周末搶購】3月5至7日台灣地道小食95折

【營業資訊】疫情回穩，係咪好想去旅行呢？雖然仲未有得飛，HTmall想帶大家率先重返台灣夜市！食返原汁原味嘅街頭小食！大家一定都第一時間諗起鹽水雞、阿宗麵線、老天祿滷味。呢啲地道街頭小食，依家可以直送嚟香港送埋去你屋企都得。

1）正宗武昌街老天祿滷味〈皇牌鴨舌/鴨翅/鴨胗/蒟蒻丸子〉

武昌街老天祿滷味，由50年代營業迄今，嚴選新鮮上等食材，新鮮品質嚴格把關，製作出最美味嘅滷味。老天祿成為香港遊客熱門的必到點，每位到台北的香港人必嘗老天祿鴨舌，讓鴨舌從香港紅回台灣，更是觀光旅遊指南推薦美食，已儼然成為台北西門町特色美食。

滷味保存方式與保存期限

老天祿嚴選新鮮食材加上定量滷製，絕對不含防腐劑，所以無論是現場購買或宅配冷藏到貨，建議滷味當天沒食用完，請放入冰箱冷藏（袋口須封閉）。

冷藏過後的滷味要如何食用？

老天祿滷味冷藏過後風味依舊，毋須加熱放至常溫即可食用。若習慣熱食，請使用微波加熱，即可保留原味食用。

HTMall為正宗武昌街老天祿滷味的香港指定銷售網點

HK$630起

2）台北西門町地道小吃阿宗麵線

｢阿宗麵線｣是台灣地道小吃，至今已有三十多年的歷史。主要原料為福建米麵，其特點是色黑條細，筋韌爽滑，挑起來不斷條，清香利口。將精緻的福建米麵用溫水和成麵糰，取適量的麵糰放入麵線床內壓入開水鍋中，煮熟後撈入溫水盆中，食用時在上面淋上海鮮、豬肉、菇類等澆頭拌食即可。冬可熱吃，夏可涼吃，有健胃消暑之功效。阿宗麵線有200餘個品種。阿宗麵線集中地體現了台菜豐盛的原料，精湛的技術和特殊的吃法，在國內外享有盛名。

食用方法

隔水煮：退冰後隔水煮約20分鐘左右

蒸：退冰後倒在盤子上，蒸約15~20分鐘即可以食用

直接煮：退冰後麵線倒在鍋子裏面，加入小量水煮沸後即可食用。

（350G/5701G）原箱10包 HK$480

以HK$80加購阿宗麵線專用辣椒醬

3）超人氣西門町萬國滷味〈鹽水雞/綜合配料包〉

萬國滷味位於西門中心地段，每個到訪台北西門町的遊客都會光顧。用心炮製食品，滷味當中最有名的是鴨舌、甜不辣、蒟蒻球、貢丸等，萬國滷味的鹹水雞亦是旅客必吃之選，鹽水雞使用走地雞，口感煙韌、肉質有彈性、雞皮Q彈，醃得非常入味，每一口都有滿滿台北味道。

食用方法：解凍至雞肉變軟後即食，配搭配菜簡直完美

5包裝 HK$620

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