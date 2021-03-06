【營事檔案】韓式泡菜炒烏冬　清爽輕怡

有時放假想偷懶，一些簡單的炒粉炒麵便十分適合，而今次和大家介紹的炒烏冬配搭不同的蔬菜，帶來清爽的口感，而且以蔬菜為主，亦十分合適素食人士。

泡菜 含膳食纖維

最常見的韓式泡菜多數是用大白菜，然後塗上醃料和鹽所製成的。韓式泡菜含有膳食纖維、鉀質和β-胡蘿蔔素。膳食纖維能有助促進腸道蠕動，幫助排便保持暢通，而鉀質則能幫助穩定血壓，白菜中的β-胡蘿蔔素能轉化成維他命A，幫助滋潤皮膚和維持眼睛健康。但與此同時，雖然泡菜的熱量低，但同時鈉含量都偏高，每100克的泡菜便含有約487毫克的鈉質，衞生署的建議，過度攝取鈉質會增加患上高血壓的風險，所以在烹飪泡菜的料理時，可以用1至2湯匙來調味就足夠增添菜式的風味。

冬菇 鉀質去水腫

除了泡菜之外，當中亦加入了冬菇和洋葱作為配菜，增添菜式的口感。洋葱含有蒜素，有殺菌消炎的作用，當中亦含有的硫化物更有降血脂的功效，有助減低患上心血管疾病的風險。此外，乾冬菇經日曬後更含有維他命D，能幫助把鈣質帶到骨骼，有助鈣質吸收，預防骨質疏鬆。與此同時，冬菇亦含有膳食纖維和鉀質，膳食纖維可幫促進腸道蠕動， 而鉀質能幫助去水腫和降血壓，幫助維持心臟健康。

【韓式泡菜炒烏冬】

材料：

冬菇 4粒

洋葱 半個

烏冬 1包

瘦豬肉片 80g

泡菜 1湯匙

醃料：

胡椒粉 半茶匙

鹽 半茶匙

調味料：

豉油 1茶匙

雞湯 30毫升

做法：

1.首先把冬菇浸軟、切絲，洋葱則切條。

2.把豬肉用醃料醃約15分鐘。

3.把烏冬煮熟後盛起，備用。

4.翻炒洋葱和冬菇。

5.放入豬肉翻炒，然後加入泡菜和調味料。

6.放入烏冬翻炒均勻便完成。

Profile

吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。