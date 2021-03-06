「澳洲奧斯卡」疫情改網上舉行　嘉莉慕萊根勇奪影后

有「澳洲奧斯卡」之稱的《10屆澳洲影視藝術學院國際頒獎禮》（AACTA）因疫情，今年改於網上舉行。結果英國女星嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）憑新作《超犀女王》（Promising Young Woman）擊敗其他對手勇奪最佳女主角！

而影片亦獲最佳電影，至於其他得獎方面，上星期憑新作《浪跡天地》（Nomadland）勇奪最佳導演以及電影的華人女導演趙婷再下一城於AACTA勇奪最佳導演，成為舉辦以來首位女導演獲此殊榮。而「波叔」沙查巴朗高漢（Sacha Baron Cohen）憑電影《芝加哥七人案：驚世審判》（The Trial of the Chicago 7）勇奪最佳男配角，影片亦獲最佳劇本。而於金球獎獲電影劇情組最佳男主角的「黑豹」Chadwick Boseman 就再憑得獎作《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）獲最佳男主角。至於最佳女配角就由《爸爸可否不要老》（The Father）的英國女星Olivia Colman奪得。

電視方面，Netflix劇集《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit）繼金球獎之後，再於AACTA獲劇情組最佳劇集。而女主角Anya Taylor-Joy亦繼金球獎後再獲視后！