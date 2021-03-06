尹鐘焄背叛Eugene　《Penthouse 2》收視再創新高

韓星金素妍與Eugene主演的SBS話題韓劇《Penthouse 2》昨晚播出第5集，上下部分平均收視分別錄得20.9%及24.4%，稱冠同時段劇集，再創開播以來新高。

新一集講述嚴基俊的女兒韓智賢為了參加清雅藝術祭而向金賢秀及陳智熙就校園欺凌一事道歉，又在金賢秀的母親Eugene及陳智熙的母親沈恩慶面前下跪謝罪，而Eugene為金素妍代唱一事被公開，將秘密合約書發給金素妍的母親和妹妹的原來是其未婚夫嚴基俊。

在清雅藝術祭當日，與Eugene假結婚的尹鐘焄為了幫親生女崔藝彬而背叛Eugene及其女兒金賢秀，他收買替金賢秀伴奏的演奏者，拜託對方故意換掉歌曲令金賢秀在比賽時失準，但金賢秀仍然發揮出高水準，而崔藝彬雖然在賽前服藥，但比賽表現欠佳，她見到金永大讚賞金賢秀後更加憤怒，因為藥物反應而出現幻覺的她之後用獎座打金賢秀的頭部，並將從推落樓梯，失去意識，而藝術祭現場就宣布金賢秀獲得大獎。

而李智雅在第1季遭金素妍及嚴基俊殺害，劇組早前宣布她將於今季以另一身份登場，而在第6集的預告中出現短髮造型的神秘女子，嚴基俊見到她後，緊張地問她說：「你是誰？」不少觀眾都相信該女子就是李智雅扮演的羅愛喬，而金賢秀疑似傷害身亡，Eugene抱着女兒痛哭，韓智賢疑被誤會是兇手而被警方帶走。