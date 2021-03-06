21歲台灣女歌手莊凌芸回母校墮樓亡　林宥嘉：不敢相信！

參加選秀節目《聲林之王》、年僅21歲的台灣女歌手莊凌芸，昨日（5日）回母校探望老師後，在10樓圖書館墮樓身亡。而她生前最後在限時動態的貼文是「謝謝你們對我的喜歡」，還透露很喜歡內地歌手李榮浩的作品《戒菸》，看不出有任何自殺迹象。

不過從她的袋中發現有寫着感謝家人的字條，手機最後通訊顯示是打給男朋友，不過她男友表示莊凌芸曾透露姊姊因懷孕搬回娘家，但家裏空間不大，加上生活習慣不同，疑為此困擾，不過詳細死因還未確定。

莊凌芸噩耗傳出令親友及粉絲難以置信，曾作為她導師的林宥嘉表示：「覺得非常震驚，甚至到現在還不太敢相信。她一直是個很努力的女孩，現在覺得很難過、很遺憾，希望她未來不再有傷痛了。」她的胞姊也在社交網悲痛發文：「有空記得到我夢裏走走！」令人心酸！

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香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

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