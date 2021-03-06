唔使飛去睇！紐約MoMA名畫戴上手！

今回SWATCH攜手紐約MoMA將一眾藝術大師的名畫搬到手錶上。（互聯網）

位於美國紐約市曼哈頓的現代藝術博物館MoMA（Museum of Modern Art），1929年創館以來一直致力收藏現代藝術作品，至今收藏量已超過15萬件，舉世名知的藝術家如：梵高（Vincent van Gogh）、畢加索（Pablo Picasso）、達利（Salvador Dali）及莫奈（Claude Monet）等等的作品都有收藏。今回瑞士腕錶品牌SWATCH就特別與現代藝術博物館合作，聯手推出特別版腕錶系列，於SWATCH全球門店、官方平台、現代藝術博物館精品店（MoMA Design Store）及官網發售。

整個系列共有6款腕錶設計登場，創作靈感均源自館內所收藏來自現代藝術領域的珍稀藏品，當中包括：梵高名作《The Starry Night》、奧地利象徵主義畫家克林姆（Gustav Klimt）作品《Hope II》、法國印象派畫家盧梭（Henri Rousseau）名畫《The Dream》、荷蘭抽象派畫家蒙德里安（Piet Mondrian）名作《Composition in Oval with Color Planes 1》以及日本著名平面設計師橫尾忠則（Tadanori Yokoo）的作品《The City and Design,Thr Wonders of Life on Earth,Isamu Kurita》及《New York》。聯名系列更特別推出了一款有齊6款腕錶及錶盒的收藏版，錶盒設計靈感源自現代藝術博物館典型的Blade Stair建築風格，可以將6款腕錶全部收入囊中。