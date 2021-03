唔使飛去睇！紐約MoMA名畫戴上手！

位於美國紐約市曼哈頓的現代藝術博物館MoMA(Museum of Modern Art),1929年創館以來一直致力收藏現代藝術作品,至今收藏量已超過15萬件,舉世名知的藝術家如:梵高(Vincent van Gogh)、畢加索(Pablo Picasso)、達利(Salvador Dali)及莫奈(Claude Monet)等等的作品都有收藏。今回瑞士腕錶品牌SWATCH就特別與現代藝術博物館合作,聯手推出特別版腕錶系列,於SWATCH全球門店、官方平台、現代藝術博物館精品店(MoMA Design Store)及官網發售。

整個系列共有6款腕錶設計登場,創作靈感均源自館內所收藏來自現代藝術領域的珍稀藏品,當中包括:梵高名作《The Starry Night》、奧地利象徵主義畫家克林姆(Gustav Klimt)作品《Hope II》、法國印象派畫家盧梭(Henri Rousseau)名畫《The Dream》、荷蘭抽象派畫家蒙德里安(Piet Mondrian)名作《Composition in Oval with Color Planes 1》以及日本著名平面設計師橫尾忠則(Tadanori Yokoo)的作品《The City and Design,Thr Wonders of Life on Earth,Isamu Kurita》及《New York》。聯名系列更特別推出了一款有齊6款腕錶及錶盒的收藏版,錶盒設計靈感源自現代藝術博物館典型的Blade Stair建築風格,可以將6款腕錶全部收入囊中。