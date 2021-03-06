拳擊天后：「打擂台唔兒戲！」

打拳，最近忽然成為熱話，花生指數直線上升，但大家有無諗想過拳擊背後的辛酸和意義？「打擂台唔係兒戲！」歐盈盈是香港唯一出戰奧運資格賽的女子代表，經歷流血、零收入與疫情打擊，依然無悔打下去。「因為是夢想，幾辛苦都值得！」比起為啖氣打拳的兩個大男人，她的目光更高更遠。

為減肥學打拳

歐盈盈的個子不高，頭髮比不少女生還要短，言談爽朗的她，與拳手形象倒很匹配。原來她還是泰拳高手，自30歲上擂台便獲獎無數，未轉戰西洋拳之前，是2018年東亞泰拳錦標賽51公斤冠軍。「我本身學拳係諗住減肥，後來打沙包已不能滿足自己，便開始對打訓練，對搏擊有咗興趣加上師傅鼓勵，就正式上擂台比賽。」女兒家不怕整花塊臉嗎？「怕㗎！人哋整花我，我咪整花番佢囉！（笑）」

泰拳轉戰西洋拳

在泰拳界4年未逢敵手，卻毅然轉戰西洋拳，一邊繫上手帶一邊戴上拳套的盈盈道：「我要挑戰自己！試過泰拳的拳腳踭膝，好想知自己跳出來會點！」說時遲那時快，她已把拳套印在沙包中，發出的響聲令人屏息，正如教練阮震鵬說，她有資質更有Boxing Sense，最重要是有心。天時地利人和配合下，讓盈盈有機會進軍奧運，「其實是曹星如刺激了我，本身無諗過目標咁高，但作為運動員，有機會打奧運點都想試！」

訓練被女孩打爆

為備戰去年的奧運資格賽，盈盈決心放下健身教練工作，全心投入集訓之中，但跟曹星如去到廣州集訓才知天外有天，「對着14、15歲的女孩，還想着如何出拳，鼻子已經流血了，原來被打爆肛。」她形容此役令她大開眼界，也體驗到業餘與國家級訓練差別之大。「嗰一刻好震撼，多得教練支持同鼓勵，自己預留了一年時間，就決心繼續撐下去。」

遇逆境自強不息

苦練多時的盈盈去年初首次踏上奧運拳擊亞大區資格賽的舞台，於約旦對戰菲律賓選手，豈料第2回合因讀秒而被拳證中止比賽，判輸一刻連出名硬淨係歐盈盈也忍不住淚水，「操咁耐連一場比賽也打不完，但心諗兩個月後有遺材賽，打贏都入到奧運，所以返到香港收拾心情備戰。」之後全球疫情爆發，香港的拳館也要關閉，她不諱言感到徬徨。「沒有地方操練，又要保持狀態，惟有在屋企做重訓、對鏡打影、在公園對打。我無諗過放棄，就算無奧運，之後仲有亞運及世錦賽，相信只要做好自己，疫情後一樣可以打出一片天！」

後記：初學者有也勝算

訪問完小記不禁好奇，若初學者無拳擊底子，上擂台有否勝算呢？歐盈盈道：「打拳始終有一定風險，最好有若干對打經驗才正式比賽，以策安全。由賽前分析、捕捉對方弱點、苦練組合拳，也不是沒有勝算。此外，拳擊好講跳步，由腳力帶動，鍛煉大腿肌肉也有幫助。」