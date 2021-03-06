果然有料到：火紅不知火

早前網上熱門話題之一係由日本人氣蛋糕店推出嘅「不知火柑圓撻」，仲引起一陣熱議，唔少人見到「不知火」個名都一頭霧水，其實「不知火」係日本一種著名柑橘，更有「柑橘之王」美譽，當地更有說係世界上最好食嘅柑橘添！想知多啲呢種火紅不知火，就要留意以下介紹，免得有人提起都插唔到嘴麻！

不知火柑又名凸頂柑、丑柑、丑橘，英語為Dekopon，之所以稱為不知火，係由於源產地係熊本縣不知火町。呢種柑乃由日本柑桔試驗場以清見及中野椪柑雜交選出嘅品種，外形獨特，頂端果梗部分突出，果皮粗厚而果肉細緻，糖度達13至14度，酸度只有約1%；甜中帶酸，果肉清脆多汁，含豐富維他命C及胡蘿蔔素。由於外皮粗糙頭頂又有個疙瘩，感覺並不討好，故又「醜柑」之名。不過呢個世界又點可以「以貌取人」？不知火擁有叫人讚嘆嘅「內涵」，就係果肉與果汁鮮香甜如蜜，於每年2月至3月成熟期時尤其美味，完美示範咗「我很醜，但我很甜。」

而引起話題嘅蛋糕店Chateraise為了讓更多人認識這種日本名物，於是由即日起至3月10日期間，推出購買指定金額或以上嘅原個蛋糕，即免費送1個不知火柑（數量有限，送完即上），想趁機品嘗呢款大和獨特滋味就唔好錯過喇！