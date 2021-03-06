IB攻略：名人 Sara Blakely 都應用的高效率溫習方法

IB課程可說是一場馬拉松比賽，而修讀期間還可以幫助你更有效地管理個人生活和處理挫折感，同時擁有足夠的精神力量和耐力，從而提高個人生產力。

1.將待辦事項寫下來

如果你想提高讀書效率，就必需寫下將要完成的工作，即是待辦事項清單。著名美國內衣品牌 Spanx 的創辦人Sara Blakely曾經講過，以前參加的商業課程的同學，只有2個人曾經把當時的目標寫下來，10年後，正正就是自己和另一個同學把自己的願望成真了。

2.分開工作量

數字「3」是最佳的選擇。例如，當你閱讀一篇文章時，你最有可能記得哪一組項目符號？多數都是3個為一組，對吧？將你「要做」的任務，分為3組，為你提供更多的休息空間，並使你的思維定為「是可行的」。

舉一個實際例子：假設IB學生要讀畢一本120頁的書，同學可以先選擇將120頁分為每10頁為一個「任務」。每一次閱讀量是10頁，中間給自己少許休息時間，待休息過後便再閱讀剩餘的20頁，聽起來是否更輕鬆？很多IB學生不懂得如何將任務分細，當海量的課業蜂擁而至時，便感到壓力重重和嚇怕了。

3.大量行動

付諸行動，能夠令你的思想更加清晰，你的態度會迅速轉變為如何可以做更多事情、以達到自己的目標，比起純粹的空想會更加實際。同時行動可以鍛煉及建立紀律，例如迫使自己在假日時溫習是痛苦的，但是成功從來都不容易，要知道每科能夠考取IB 7分（滿分）的同學是只有10%。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣