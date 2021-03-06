唔怕老婆呷醋！黃翊抄石詠莉牌

歌手石詠莉（Sukie）及黃翊拍攝網上音樂節目，兩人互笠高帽，黃翊表示：「我逢禮拜2開live，開咗8個月，愈嚟愈難請嘉賓，今日見到Sukie呢個HiFi天后，即刻唔怕醜抄佢牌，希望可以一齊jam歌。」Sukie亦笑言：「其實頭先我都不知廉恥地即刻應承，我成日暗暗睇佢嘅live，期待可以合作，見到佢都好怕醜。（因為老公鄧健泓監場？）唔關事，依家好似成日睇電視見到真人嘅感覺。」

講到工作，黃翊透露最近參加「音樂永續」計劃，翻唱了容祖兒的《心淡》，亦有為親自創作的歌曲參加微電影比賽，邀得羅敏莊擔任女主角，笑言沒甚親熱戲：「只係現場導演突然要加戲，講我哋20年冇見重遇番，所以就激情同感動啲，嚟個深情擁抱。（冇親熱戲因為驚老婆呷醋？）唔關事，都係工作，同埋係導演覺得劇情需要。」

Sukie就透露去年要處理公司合約問題：「都要重整心態，想簽公司定獨立，最後都揀番再次獨立，所以要儲錢出歌，開心新歌一出就上咗電台音樂榜。」講到多了ViuTV這個平台，無綫又開放，她開心表示：「梗係好，歌手係被動，有大家鼓勵係好事。」

另外，提到太極樂隊鍵琴手唐奕聰（Gary）日前猝逝，Suki表示有合作過：「之前喺show有見過面， 佢好Nice，多謝佢鼓勵我，太突然，知道消息都唔開心。」同年代出道的黃翊亦表示：「30年前有同佢合作過，好多歌係佢編，但之後我離開咗呢個圈，跟住出返嚟就冇遇過佢，佢係大師中嘅大師，我聽到消息好突然，希望呢啲唔開心嘅消息可以盡快停。」