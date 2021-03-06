【前粉絲力數4宗罪】江嘉敏當Fans係下人？

藝人江嘉敏近年是非纏身，先是跟好姊妹馮盈盈鬧不和，後又被封為新一代姣精。近日她遭一位自稱是其前粉絲的網友在網上討論區出Post，力數多宗罪，包括EQ低、貪心、態度差、講是非等，叫她自我檢討為何近年有大量粉絲流失。前粉絲舉例說江嘉敏曾叫粉絲在台灣幫手買兩打三文治，航班提早卻有沒有預早通知，又沒有講如何交收，當正粉絲是下人，還附上對話截。另一位網友就大爆兩年前賣衫時，江嘉敏試過嚟舖頭𢱑贊助，人前笑笑口，但背後就講其他人是非。

對於被插是雙面人，狂數她多宗罪，江嘉敏回覆東網直斥是無中生有，她逐一反擊，被指叫台灣粉絲買三文治手信一事，她解釋不是手信，當時她在台灣拍劇，一個台灣粉絲去探過他們幾次班，她說：「個粉絲好好，成日買水果、飲品、三文治畀我哋全部劇組人員食，唔係淨係請我一個食，佢都係我哋個劇幾個同事嘅粉絲，唔係我一個粉絲，我覺得粉絲嚟探班，問我哋想食乜係好普通嘅事，唔明啲人點解要扭曲抹黑人哋嘅好意。」

至於她在網上問粉絲搵氣球，疑似「攞着數」，她說：「我係要搞派對，想問吓大家參詳意見，冇叫佢哋去買或搵。」至於搵衫𢱑贊助，她反擊這個指控絕對冇可能：「無論我化妝、髮型、服裝，關於我嘅工作、我嘅需要，我絕對唔會叫任何一個粉絲去處理，因為我有經理人，我公司會幫我處理晒所有嘢，其次我都識好多客戶，佢哋好疼錫愛護我，去乜嘢event，佢哋會幫我揀適合嘅衫，我又有自己嘅stylist（形象指導），我嘅工作絕對唔會叫粉絲做，如果唔係點解要畀錢請stylist？唔可以扼殺佢哋嘅努力同好意。」

最後她表示唔係事實唔回應，她說：「自稱粉絲即係假啦、扮係我粉絲，睇佢所講嘅嘢，佢真係唔了解我，係完全作出嚟，而且呢排好多假帳戶，我留意到佢哋不停講粗口、鹹濕嘢，惡意抹黑我，我都block咗好多帳戶，同delete（刪除）咗成2,000個留言。」