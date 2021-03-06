自揭閨房樂！孫慧雪生仔秘方原來靠對腳

孫慧雪、張美妮主持的網上節目《靚媽圍爐》，今集她們分享生仔秘技，阿雪尷尬自揭閨房事：「做完之後唔可以落床，對腳要向上，要keep住幾個字，最爆係講畀我聽嘅人係我阿嫲囉！我一結婚我阿嫲就同我講一定要記得呀，佢捉住我，我以為有咩緊要嘢要同我交代，結果佢係同我講對腳記得要向上！」

阿雪當年因為有個8cm大的子宮肌瘤，醫生曾經狠批她冇得生，她即在醫院爆喊，成個人好似跌咗落黑洞，但因為她好想要BB，結果她用了好多方法，又打停經針，又打排卵針，每個時期都用咗唔同方法，搞咗半年左右，雖然時間唔長，但過程好辛苦：「嗰時要不停做檢查，因為我個瘤係一個月大1cm，最後我要打停經針，打到有個假嘅更年期，嗰個更年期真係好真實，我依家明白咩叫潮熱，個潮熱真係好似海潮咁，有時突然個人覺得好熱，成塊面紅晒，但過一陣就會退，但一陣又嚟，當時因為我拍緊劇，到我講對白時，我突然潮熱，我冇得同個導演講：『我唔係緊張，我潮熱。』我keep住打咗半年，醫生話我咁後生打呢啲針，遲啲會有啲後遺症，佢話你最多打6支，但我打咗7支，因為套劇仲拍緊，打完個瘤真係縮細咗，咁就可以有機會有小朋友，但因為女性賀爾蒙又停咗，結果我又要打針，要有番月經同卵。」

她形容成個懷孕過程好似坐過山車，佗B初期有日如廁時發現下體滴血，她即時衝去醫生求助，幸得醫生為她注射黃體酮針藥（俗稱安胎針），再配合全面休息才保住胎兒。而美妮就分享與老公在浪漫環境下製造囡囡，當中配合食療才可一擊即中！