果粉聚焦︰3月機海來襲？新AirPods設計曝光

Apple自從AirPods Max耳機後，這一段時間都未見有產品推出，但原來稍事休息，是為了新一輪機海作準備。有消息指Apple將於今年3月16日舉行春季發布會，發表全新AirPods、iPad Pro、iPad mini、AirTags甚至iMac等多個產品。

傳聞新AirPods將命名為AirPods 3，結合了AirPods Pro 的握柄與AirPods的半入耳式設計，體積更小巧，支持主動降噪，預料售價約為150美金，比AirPods Pro更便宜。新iPad Pro傳將改用mini LED屏幕，搭載A14晶片並支援5G網絡，而新iPad mini屏幕有機會擴大至8.4吋，同時把屏佔比推高。另外有指Apple有意在今年下半年推出更強的iPad mini Pro，將導入A14X晶片，令效能進一步提升。

至於AirTags則傳聞已久，早前iOS 14.5 Beta就被發現當中含有尋找AirTags的功能，所以這「追蹤神器」於3月推出的機會甚高。引入注目的還有新iMac，從日前知名爆料者Jon Prosser洩露的渲染圖可見，新iMac將在原來銀色以外，追加太空灰、牛油果綠、淡藍及玫瑰金多個新色，並會升級使用自行研發的M系處理器，無論外形、規格都叫人期待。