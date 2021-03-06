雨僑B女活躍唔肯瞓　家人湊到頂唔順

歌手雨僑去年8月為老公羅力威誕下女兒羅約彌（Harper），暫時做全職媽媽照顧囡囡嘅佢，經常喺社交網分享湊B生活，經常被「投訴」BB唔肯瞓覺，令佢大感無奈。原來BB電力十足，係遺傳自爸爸羅力威，雖然佢表示已經有晒心理準備，但人仔細細嘅Harper「攻擊力」相當強勁，搞到一家人都湊到病，佢喺社交網留言：「由於聽過老公嘅家人、同學、老師，講述老公嘅超活躍童年，我對於將來我哋個BB已經好有心理準備，不過嚟到6個半月，媽媽有時都要做嘢，而幫手湊嘅公公、婆婆、uncle、auntie個個湊到殘嘅殘、病嘅病，或者即刻打嚟叫我接番走佢，大家都表示十分頂唔順！」

凌晨1點仲好精神

原因係Harper唔單止要抱，仲要畀佢係咁跳，搞到雨僑非常無奈，上載2張Harper喺凌晨1點，仲好精神唔肯瞓嘅相，叫其他媽媽要加油：「如果你唔制止佢，其實佢一日可以跳500下，而如果你放低佢，佢會即刻跌落地。你以為BB一定會瞓，佢可能9個鐘之後先會瞓，你夾硬放落床，就會好似片中咁繼續跳躍，你行開佢就會企圖爬出嚟…暫時未投降嘅就得番姑媽。如果你都有同款BB，you are not alone！我哋一齊加油！」