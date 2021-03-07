【是日通勝】（一點居士）

辛丑年正月二十四甲寅水閉日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、晚上7時至9時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：動土、作灶、安門

忌：祭祀、放水、開倉

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：2、3、4、7

幸運顔色：紫

【星座運程】

今日幸運星：白羊座、巨蟹座、雙魚座

白羊

相約伴侶到郊外玩，有益身心，可消除疲勞。

金牛

多了解潮流，打扮上花心思，可吸引異性目光。

雙子

心情靚，宜趁假日陪伴家人，但花錢要節制。

巨蟹

陪親友野餐，可換來好心情，更可帶來好運。

獅子

不乏吃喝玩樂的機會，但切記不可得意忘形。

處女

異性緣不錯，單身者要把握機會多與人互動。

天秤

頭腦精明，做好理財規劃，可獲得意外收入。

天蠍

火氣大，易為小事而動氣，退一步海闊天空。

人馬

獲家人關懷，信心大增，但提防被流言誤導。

山羊

有心儀對象就要趕快表白，臉皮厚是成功關鍵。

水瓶

善用好人緣，處事更順利，但花費要節儉一點。

雙魚

求財形勢好，多掌握資訊，可佔得投資先機。

【生肖運程】

相沖生肖：猴（54歲）

旺弱指數：（升）狗 事業旺

（跌）猴 脾氣差

鼠

運勢轉好，即使有問題出現，也能化險為夷。

牛

荷包不缺錢，何不大方一點，有助提升人氣。

虎

待人要有風度，斤斤計較，將破壞人際關係。

兔

有志氣，不畏強權，勇氣可嘉，對事業有利。

龍

遲到是上班族大忌，並要謹記財不可以露眼。

蛇

工作運平平，行事要低調，說話宜婉轉一點。

馬

桃花運上升，出門前悉心打扮，或會有驚喜。

羊

腳踏實地是今天的座右銘，肯堅持就冇差池。

猴

是日沖煞，要好好控制脾氣，以免得罪上司。

雞

財運一般，行事要有計劃，循規蹈矩冇煩惱。

狗

獲福星貴人幫助，事業運上升，要抓緊機遇。

豬

謀事多阻滯，火氣上升，言行過火易惹爭執。

【暢所欲玄】［玄學師上觀紫微（兩儀派）］

十二生肖桃花方位

如何增加結交異性的機會？這是促進婚姻感情運的起步，若然跟異性交往的機會也沒有，一切都是空談，在風水學而言，那就是桃花運。

每逢新春期間，人們都喜歡在家中插一株桃花作為祝福物，商家喜在機構內擺放桃花，桃花甚為搶手，尤其是一些大桃花王，價格甚高。不過，桃花並不是催動桃花運的有力工具，反而是利於生財。

在家居內，往往有很多人居住，哪裏才是桃花位，就要看自己個人的生肖而定，也就是看自己出生年份的地支而定。地支有十二個，即子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。每一個地支都有一隻動物作代表，這就是生肖。

子年是鼠年，丑年是牛年，寅年是虎年，卯年是兔年，辰年是龍年，巳年是蛇年，午年是馬年，未年是羊年，申年是猴年，酉年是雞年，戌年是狗年，亥年是豬年。

術數有一個很重要的概念，稱為地支三會局，那就是把十二地支分為四組，各構成一個特殊的五行性質。這四組分別是：申子辰、寅午戌、巳酉丑、亥卯未，把這十二地支視為生肖，那麼，每一組生肖的人都有一特定的桃花位。子鼠、辰龍、申猴的桃花位在西方；午馬、戌狗、寅虎的桃花位在東方；酉雞、丑牛、巳蛇的桃花位在南方；卯兔、未羊、亥豬的桃花位則在北方。