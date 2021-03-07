【反面1年焗合作】無綫點名馮盈盈江嘉敏做主持

「話題女王」馮盈盈與江嘉敏因一次富豪船P令關係決裂，姊妹情不再！不過近日無綫拍板開拍自家製節目，點名這對昔日閨蜜拍檔做主持，齊齊探討「心機女」，明顯造就機會讓這段冰封近1年的關係解凍。兩女對於合作也大開善意之門，嘉敏笠高帽指要跟對方學習主持技巧，盈盈亦大方表示期待。

自從曾志偉重返無綫擔任副總經理並掌管綜藝科後，綜藝方面有不少新計劃，其中便是近日落實開拍自家製節目《解構心機女》。據知無綫落重本於日本買入專門講「心機女」的節目《有點心機又如何？》，內容講及女性如何用自己的身體語言來吸引異性，節目於當地頗受歡迎，故無綫安排播完該節目後，緊接播映自家製節目《解》，探討吸引異性的內容。

主持方面起用一班新紮姐仔，如馮盈盈、江嘉敏、戴祖儀及賴慰玲等，視后蔡思貝若檔期許可也會參與，齊齊評論異性喜好及本地女性吸引異性的動作等，節目也會請來男藝人做嘉賓，大談與「心機女」的奇遇。而「反目姊妹」盈盈與嘉敏自不和後雖然曾同場，但卻鮮有交流，即使被邀合照過後也火速「解體」，如今攜手合作做主持，相信將是節目一大亮點。

「要跟師姐學習！」

首次擔任主持的嘉敏，坦言當初與監製斟洽時，只獲悉有幾個女仔一起做節目，尚未知拍檔是誰：「我都幾興奮同期待，因為入咗無綫5年，上綜藝節目通常都係以嘉賓身份，今次成事嘅話係第一次喺TVB做主持，其實我入公司之前都係做主持，趁機會將以前學到嘅嘢大派用場。」談到與死敵盈盈合作，她也向對方示好：「我哋合作過拍劇，綜藝節目合作都係第一次，好多嘢都要跟師姐學習。」盈盈亦表現大方：「第一次同賴慰玲、嘉敏一齊做節目，開心又期待。（再同嘉敏合作會唔會尷尬？）咁我都期待同新主持陣容合作，相信會玩得好開心嘅。」

蔡思貝想做埋一份

至於戲精賴慰玲亦是首次挑戰做主持：「同盈盈拍過《反黑路人甲》，好鍾意同佢一齊玩，佢喺度就有歡樂氣氛，節目都拍咗少少，入面會討論唔同場合，男仔或女仔做嘅行為，背後有咩動機，覺得好似討論緊角色背後，所以好有興趣，咁啱我下個月先再開劇，趁呢段時間當分析角色咁樣。」蔡思貝就坦承有興趣參與：「以我所知暫時應該係嚟緊會拍劇，不過平時都會睇清談節目，覺得主持們好厲害，所以有機會都會想嘗試下。」