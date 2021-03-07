「男星二代」崛起挑機！吳婉芳最強筍盤二仔四面楚歌

百足咁多爪嘅林敏驄雖然形象搞笑，但係名副其實嘅才子！與前妻陳伶俐所生嘅大仔林肯（Lincoln）亦遺傳父母優良基因，最近仲成為焦點，實行向一眾「男星二代」挑機呀！

Lincoln IQ高達130，細細個就係資優生，仲入讀最高學府香港大學，修讀「神科」IBGM（International Business and Global Management，工商管理學學士（國際商業及環球管理））！雖然係高材生，但唔係一味死讀書，同爸爸一樣鍾意玩音樂，夾Band做主音，仲曾喺尖沙咀街頭Busking，夠晒貼地。雖然唔係行男神路線，但係呢個「神」Package一定大把女埋身啦！

除咗林肯，龔慈恩細仔林卓毅（Addison）近日因為仙氣家姐林愷鈴（Ashley）嘅一張相而引起網民注意，讚佢似足韓國男神金秀賢呀！現年18歲嘅Addison年紀輕輕，但目測已經高過1米8，唔只有型有款，睇落有啲靦腆，正中唔少少女下懷，加埋仲係運動健將，曾入學校欖球隊，而且擅長拉小提琴吹色士風，動靜皆宜文武雙全呀！

上述兩位雖然係潛在優質股，但都未有加入娛圈，而林曉峰及康子妮嘅17歲大仔林寶就率先入行做Model！最近佢就化身韓星拍攝廣告硬照，雖然冇咩幕前經驗，但係已經似足「老手」喺鏡頭前輕易Chok甫，一個表情已經電暈唔少Auntie，網民都紛紛留言大讚靚仔有型，又叫佢去參加《全民造星》呀！

要數星二代，點可以唔提前港姐吳婉芳嘅23歲二仔胡智同（Lynus）！Lynus含住金鎖匙出世，不過佢冇辜負父母悉心栽培，喺牛津畢業，加上煞食外表，絕對係星二代中最強筍盤！有內又有外嘅佢，全身都係肌，疫情期間佢仲密密練兵一啲惰性都冇，不斷鞭策自己，咁上進又靚仔嘅人去邊搵？不過如今咁多潛在對手出現，唔知佢嘅王者地位會唔會受威脅呢？