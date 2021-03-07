群星悼念Gary Tong　隊友憶相處點滴傷心落淚

太極樂隊鍵琴手唐奕聰（Gary）日前疑因心臟病發猝逝，無綫播出《勁歌金曲 懷念唐奕聰》，邀得太極其他成員包括雷有輝（Patrick）、鄧建明（Joey Tang）、Ricky、「HiFi德」劉賢德及盛旦華、表弟藝人李忠希、單立文、樂隊Mr.的布志綸及Ronny、麥家瑜、樂隊ONE PROMISE等人，分享與Gary的相處點滴，期間眾人不時眼濕濕。

節目亦播出現時身在加拿大的太極成員雷有曜的電話錄音：「依家都係消化唔到，第1日識佢係喺琴行返工，每次探佢都見到佢彈琴，佢係樂隊嘅靈魂人物，大家尊重佢意見，非常可惜，樂壇損失咁有才華嘅人。」前輩林子祥、校長譚詠麟、夏韶聲、草蜢、吳國敬等人就拍片懷念Gary，林子祥表示：「之前同佢錄碟、做演唱會、走埠，會掛住佢嘅笑容，次次見到佢都喺度笑。」譚詠麟亦謂：「同佢一齊去三藩市做活動，佢幫Mr.做樂手，照顧周到，最開心做嘢佢會用自己方法勸服你用佢嘅感覺同意見，佢嘅方式好舒服。」

節目上Joey Tang就分享：「佢係第1個搵我錄出面歌嘅人，但其實我彈得差，記得嗰日錄歌阻住佢哋兩公婆睇戲，但佢冇嫌我，連自己玩嘅時間都貢獻出嚟訓練我。」Patrick亦謂：「佢當我細佬咁看待，除咗音樂，我唔開心感情失意都會同佢傾，佢係攬枕，永遠畀我枕佢心口，未試過咁有安全感，因為佢好多肉。」太極又大爆對方除了音樂，食嘢都很勁：「出埠叫room service，佢打開餐單，全頁每樣要一碟，叫到成枱都係，然後逐樣試兩啖。」講到太極原定舉行35周年演唱會，他們表示：「嚟緊無論大或小演出，佢都會喺度，音樂嘅靈魂可以同大家分享。」期間他們哀傷唱出《留住我吧》及《一生不再說別離》，Patrick一度傷心落淚。

單立文亦記得與對方出埠永遠離不開食嘢：「酒店canteen、酒吧24小時開，無論咩時段落去，都會見到佢坐喺度，好似唔使瞓咁。」李忠希感觸流淚表示：「記得當年有日錄完唱片，佢話下個月唔使幫佢做嘢，佢話因為我依家係獨立歌手，叫我好好行自己嘅路，多謝佢當年嘅提攜。」Mr.的Ronny就慚愧謂：「佢身體唔好可能有部分關Mr.事，因為我哋都幾麻煩，要錄好耐。」布志綸亦謂：「我哋渣，晚晚通頂，錄到朝早6點，直至前年10周年演唱會再搵Gary合作，我哋成熟咗，但感覺仲係一樣。」麥家瑜哽咽謂：「我啱啱由加拿大返嚟香港時，佢好擔心我冇嘢食、冇朋友，同太太買埋飛帶我去睇戲，好似我屋企人。」ONE PROMISE亦謂錄影當日本身是約了Gary教寫歌：「好想再同佢相處好多年，佢對我哋呢啲新人都冇條件付出。」