【心理測驗】個人獨立指數大測試！

正所謂「包」治百病，買手袋(包包)的確令女生獲得一時的快樂，可是，內心的空間，始終不是輕易能被填滿。在這個科技化的時代，人們的交流、生活變得更便利，它既可以把人愈拉愈近，但同時亦成為了大家不常見面的藉口。你是一個需要人陪伴的人嗎？日本網站「恋愛JP」最近分享了一則心理測驗，透過手袋裏擺放物品的方式，測試出你的害怕寂寞指數，洞悉你夠不夠獨立。

【問題】

以下哪一個描述、情況，會非常貼近你手袋裏的日常狀態？

A.所有東西亂七八糟的放在一起

B.放滿了工作的文件和學習的書本

C.利用間隔或小袋，把物品整齊放好

D.放的物品很少，只用上手袋的一點點空間

【結果分析】

A.害怕寂寞指數 100%

每當你把物品放進手袋時，都甚少想到「如何放」或「放甚麼」，只是一股腦兒把所有物品「掃進」手袋。這習慣與你的個性可說相呼應，喜歡依賴和把事情加諸到別人身上，希望身邊總有一個人如救生圈般。

B.害怕寂寞指數 10%

個性非常獨立自主的你，即使偶爾感到寂寞，亦能透過做別的事情來打發掉，集中於眼前的事而忘記寂寞的情緒。不過過於獨立的你，有時候忘記了眾志成城的道理，間中求助別人，對工作和身心的調適都有幫助。

C.害怕寂寞指數 30%

你是一個相當自律的人，非常清楚自己要做的事，遵守本分，所以獲得朋友及同事的信任，令他們非常喜歡親近你，所以你的身邊總是有人相伴，當你偶爾靜下來時，都只會覺得是難得的獨處時間，不見得寂寞。

D.害怕寂寞指數 60%

喜歡用大手袋，實際卻沒有那麼多物品可帶的你，不太了解自己的需與求，自律能力不算太好。即使你覺得自己一個人也可以，但經常到了一半才發現需要別人協助，對你來說，有一個總是陪着你的人會更加保險。