Eugene女兒去世　李智雅登場帶挈《Penthouse 2》收視再升

韓星金素妍與Eugene主演的SBS話題韓劇《Penthouse 2》昨晚播出第6集，上下部分平均收視分別錄得22.4%及26.9%，在同時段劇集中稱冠，亦是連續6集打破最高收視紀錄。

承接上集劇情，Eugene的女兒金賢秀在清雅藝術祭舉行後遭金素妍與前夫尹鐘焄所生的女兒崔藝彬用獎座攻擊後跌落樓梯，頭部受到重創的金賢秀陷入昏迷狀態，Eugene抱着女兒痛哭並一起乘救護車前往醫院。其後申恩慶在事發現場發現崔藝彬的頸鏈，但金素妍上前叫她不要過問，而崔藝彬在用獎座打傷金賢秀後逃走，並將獎座放在儲物櫃內，金素妍回家後發現崔藝彬拿着染了血的裙子，知道女兒便是打傷金賢秀的犯人，便與女兒將裙子燒毀，叮囑她要將事情保密。

而尹鐘焄擔心金賢秀甦醒之後女兒會有危險，於是決定再背叛與他假結婚的Eugene，之後就出現懷疑是尹鐘焄的神秘男子將金賢秀的氧氣喉拔掉，令金賢秀因缺氧而死，Eugene在女兒死後傷心欲絕，企圖在女兒的墳前服藥自殺，朴殷碩及時上前阻止，並對她說：「我當初救你是為了讓你這樣死去的嗎？不是應該要找出將你女兒弄成這樣的人嗎？真兇另有其人，是河恩星（崔藝彬飾）。」

至於李智雅飾演的沈秀蓮在第1季遭丈夫嚴基俊及金素妍所殺，在昨晚劇集尾段，李智雅突然以短髮造型現身嚴基俊的家，更主動上前咀嚴基俊，並問對方：「你過得好嗎？好久不見。」令嚴基俊十分驚訝，而李智雅未有表明自己的身分，部分觀眾猜測她是嚴基俊的前妻兼金永大及韓智賢的生母羅愛喬。