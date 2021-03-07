做乜都畀奶奶嫌棄　陳松伶忍唔住開火

藝人陳松伶與老公張鐸、奶奶一同參加內地綜藝節目《婆婆和媽媽2》，陳松伶在節目中一直被奶奶當做隱形人，網友都看不過眼，而在最新一集中又掀起網民熱話！

在節目，松松為了保留與老公的一點私隱，與奶奶約定，只要貼上貼紙的地方，奶奶都不得進入。但一早起了床無所事事的奶奶，無視一切規定，一把手撕下貼紙，走進衣帽間收拾，她揚言：「我今天又破例了，這個習慣總也不改，愛怎麼樣怎麼樣，反正是我兒子的！」在吃早餐時，奶奶向他們認罪，但兩人都沒有責怪她，只因覺得她出於好意。

之後一行人去了Shopping，奶奶看中一件外套，松松即時說會買，奶奶又嫌三嫌四拒絕她，松松想送化妝品、手袋等，再被奶奶拒絕，但松松照樣買下，因為她知道奶奶其實是喜歡的。多番被拒的松松十分氣餒，忍不住向奶奶開火：「我只是想表示一點心意，但我不知道為甚麼整天都要被拒絕。就每次這個被拒絕，我就覺得好氣餒，都是不領情的！」奶奶反駁說：「我不是說不領你的情，因為你的表達方式不一樣，你比較含蓄。」張鐸亦跑出來護妻：「其實松伶也可以像我一樣去跟你發脾氣，你想接受那種脾氣嗎？親戚在朋友在，他們看到你兒媳婦原來跟你這麼說話，你覺得這個事情是一個很好的一個情況嗎？」