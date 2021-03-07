吳孟達瀟灑走一回　三叔有話兒

他來自江湖，喜劇之王吳孟達縱橫影壇近半世紀，何英彪、三叔、太保、黃金右腳、車親仁、鄭東、葉Sir、海大富、古艷陽......數之不盡的經典，他是大家最熟悉最親切的陌生人，光芒從未跟年歲褪色。天地悠悠，潮起潮落，瀟灑走一回，演盡人性善惡，對演藝，家庭，人生，周星馳，三叔有話兒。

．周星馳

「大家共同嗜好係食鮑魚，有次佢帶咗罐鮑魚嚟拍戲，我同佢匿喺布景板後面偷食，你一啖，我一啖。冇嘢做，我哋會去情侶拍拖嘅地方，偷聽佢哋講乜。」

「我哋有時似朋友，又似兄弟，佢係單親，好細個就冇同爸爸生活，我應該做咗佢一半爸爸，一半老師。」

「星仔講嘅嘢，好多人都跟唔上，我哋一直好容易溝通到。我一直都話，我依家仲有飯食，係因為佢，係真話。」

．家庭

「女兒叫楚瑜，意思係取楚霸王之勇，周瑜之智。」

「阿仔陪我睇《流浪地球》，見到畫面好震撼，問我點拍？我話畀佢聽之餘，順便話佢知，想超越挑戰自己之前，先諗吓聰明過你嘅人好多，如果聰明過你，又勤力過你，你永遠都贏唔到，除非佢懶過你，明唔明？」

「同女人相處，我盡量令佢喺生活同精神上滿足，否則點行一世？」

「要賺多啲，因為要養三頭家，每個月10萬，如果一年搵到500萬，攞200萬嚟養家，仲有錢剩搞生意。」

．演藝

「每星期都有電話打嚟叫我拍戲，有人話拍網絡大電影，開三日工有100萬，以為100萬請得郁我？唔接！做壞自己個朵！如果我拍，會賺到笑，但會壞咗幾十年聲譽。」

「我對演戲非常認真，一頁劇本睇200次，每次睇吓有冇新嘢玩，次次演法不同。周星馳問我：『達哥，你睇咗成晚劇本，有幾多句對白？』一句！」

「我叫關海山做師傅，佢借我一本書《角色的誕生》，我影印咗，又送畀梁朝偉、劉青雲、周星馳睇。」

「如果我真係放棄呢行，粗茶淡飯，我都可以活到百年歸老嗰日，但我剩下嘅日子唔多，我唔甘心，點解周潤發、梁朝偉咁多錢都仲拍戲？因為希望對得起自己、對得起觀眾。」

「以我嘅演技，想呃邊個導演都可以，其實要偷懶，絕對可以，但係要咁做嘅話，不如退休返屋企食鹹魚啦！同條鹹魚有咩分別？」

．人生

「戒煙戒酒，為食戒唔到口，原來戒咗煙，發夢都會食，喺個夢到驚到一巴打醒自己。」

「一生做過乜嘢有意義嘅事，好多人講唔出口，有啲人好有錢，搵人笨好叻，呢啲唔係意義；拍過咩戲做過咩角色，都唔係咩意義，我回頭望，覺得唔錯，有做過啲好事，不過，唔值得掛喺嘴邊。」

「牙擦講句，如果要拍，日日我都有戲拍，依家不愁兩餐，食同住過得去，就算喇！我又唔係要做首富，平平淡淡，就可以。」

「做人嘅嘢，唔係心想事成嘅，要順其自然，唔好勉強執着，正常過日子。生老病死，上天安排好，唔需要顧慮，要嚟，自然嚟。」