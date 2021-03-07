被翠如話身上帶刺！陳自瑤神還原黑面表情直認冇自信

早前陳自瑤（YoYo）搵嚟好姊妹黃翠如及連詩雅（Shiga）為佢嘅網上影片頻道撐場，3人互相爆料兼大晒姊妹情，片段上載1星期已成功吸引26萬觀看次數，唔好以為咁就完，原來仲有第2集！

3人要以1種水果形容大家，其中翠如諗咗好耐，話覺得YoYo係個菠蘿：「因為我認識嘅阿Yo，其實身上係帶刺！」仲叫佢即場示範唔笑望住鏡頭，YoYo即時神還原當日台慶頒獎禮，老公王浩信攞獎時，佢被指黑面嘅一幕！翠如即話：「你就覺得佢寸緊㗎喇！佢個樣係好似對每一件事都有一個好大嘅睇法。」Shiga都話當初識YoYo時都擔心「佢會唔會唔鍾意我呢」，仲直情有問過翠如，YoYo就話其實自己都知：「我係比較慢熱，細個時更加係咁，但依家愈嚟愈進步，都驚人哋似你哋咁感覺我難相處，依家已經盡量去tune，大家有冇覺得我好啲其實？」翠如就話有：「佢係帶刺嘅菠蘿，但內心真係好甜嘅女仔。」又話YoYo好似佛，因為好大包容。

翠如又指對方冇自信心，每次拍攝前都會好緊張問攝影師：「可唔可以畀我睇吓自己先？」如果發現條辮紮歪咗會唔開心成日，YoYo聞言即表示：「冇咁誇張！」不過佢承認欠缺自信。佢哋又互數大家缺點，YoYo就被話「每項事情都想得太多」，翠如就笑言：「剪個頭髮可以諗1年！」每樣嘢都可以諗好耐！

正所謂「3個女人1個墟」，2集又點夠講呀，佢哋預告仲有下集㗎！網民都留言表示期待，又大讚：「你哋3個嘅共通點就係外表好靚，心裏面都係超sweet超可愛！」