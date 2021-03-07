平足10倍　買三原康裕時裝單品

當時裝界充斥着大量靠人脈關係上位的設計師時，你就會覺得好似三原康裕（Mihara Yasuhiro）這種「紅褲子」出身的時裝設計師仍然在打拚其實相當難得。早於1996年尚在日本多摩美術大學紡織設計系修讀時，三原康裕已經自學鞋履設計及製作，翌年畢業後更將自家店舖archi doom改為MIHARAYASUHIRO並以此同名品牌正式展開其時裝事業。2016年三原康裕將個人品牌名字改為Maison MIHARA YASUHIRO並推出支線系列MYne，後者設計風格及單品定價都瞄準新生代時裝迷，近年大熱的「溶解鞋」Original Sole則屬於前者。今季，東京時尚品牌GU就邀請這位於日本以至海外都備受關注的設計師合作推出首個聯名系列，26款單品包括服飾及鞋款最貴都只不過$399，同佢主理的個人品牌相比價錢真係平足10倍，膚淺啲講「買個Label都抵」！

三原康裕希望透過今個系列的創意設計可以為世界帶來正能量，因為去年夏天在他專注設計時周遭就瀰漫着淡淡憂愁氣氛，讓他回想年輕時擔憂夢想與未來所帶來的無力感，的而且確在現時大家仍然受疫情影響情況下，見到售價如此親民的MIHARAYASUHIRO x GU聯名系列出現，又確實係讓大家燃點失去良久的購物欲。

是次整個系列共會推出26款單品，剪裁糅合三原康裕擅長的二次創作及不對稱設計，當中亦不乏一些GU大熱單品如Chef Jacket、Chef Pants及Mountain Hoodie等，部分單品更採用再生物料製造，鞋款則有Original Sole Sneakers、Original Sole Loafers、Original Sole Derby及Paisley Sneakers登場，雖然鞋款名字相似，但設計與其個人品牌推出的「溶解鞋」Original Sole並無任何關連，不過如此價錢加上由三原康裕親自主理，要入手就唔好諗唔好等喇！