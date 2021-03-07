春天萬物復甦生機處處，繁花盛放，唔少餐廳也趁着春日繁花盛放以花入饌，炮製出色澤繽紛嘅特色佳餚，喚醒大家味蕾，洗滌心靈，振作起來再次投入營營役役之中。

鮮花養生火鍋

早前位於佐敦開業嘅香江花月，走50年代舊港式洋行為內裝主題，以鮮花養生美顏火鍋湯底及人氣精緻配料作招徠，花花湯底有牛乳玫瑰鍋、初菊龍井雞鍋，特色湯底則有紫蘇野菌鍋、金泊清酒海鮮鍋、花雕胡椒豬肚鍋及麻辣串串湯底，配以花朵肉片（即砌到猶如花朵般嘅火鍋肉片）如香江拼、花月拼等。牛魔王可別錯過香江拼，其實就係一個牛肉大拼盤，有牛柳粒、安格斯牛、牛白肉、牛展、牛心椗、牛柏葉及牛脷等，以原木圓盤盛載，各款牛肉更捲成猶如花朵般，精緻吸睛。花心一點，花月拼有齊牛肉、豬肉及羊肉，並捲成花朵奉客，一次過滿足三心兩意之人。其他特色食材還包括冬甩墨魚菓子、自家製三色墨魚丸及三色餃等。飲料方面亦以鮮花為主題，如以菠蘿炮製嘅鳳琉香，以自家製菠蘿味糖漿配以乾薑水，放上香味煙波於杯頂上，帶有煙霧瀰漫嘅仙境效果，打卡一流！還有瑰洛月，以洛神花玫瑰蘋果等材料製成糖漿，與製成玫瑰型嘅紅色冰花，慢慢飲都唔怕冰溶溝淡味道，更有清新消滯之效，食完火鍋飲最啱。

花韻茶香飄逸

另一間位於沙田酒店內嘅中菜食府玉庭，由行政總廚尤忠東師傅匠心打造出「花間語茶」全新套餐（兩位起），由即日起至5月31日期間全新演繹茶餚與花饌嘅藝術精髓。以洞庭碧螺春、人參烏龍、玫瑰情人茶、洛神花與桂花等茶花炮製出洞庭碧螺春柑橘脆鱔球、人參烏龍蕎麥煎釀關東遼參、蜂蜜玫瑰情人茶燻銀鱈魚、觀音梅子口蘑肉骨茶等8道精緻迷人美饌。盛宴以「花薈」揭開序幕，以清新嘅花饌前菜化為一幅賞心悅目嘅風景畫，當中有洛神花紅棗山藥化身嘅鮮花，又有香甜嘅桂花陳皮藕片與清涼嘅菊花薄荷涼瓜作點綴，淡淡花香喚醒味蕾。菜餚用上花與茶湯外，其他用料亦矜貴而講究，好似一味人參烏龍蕎麥煎釀關東遼參，以爽口彈牙嘅手打蝦膠及蕎麥粒釀入有健脾益肺作用嘅關東遼參內，再以曾是中國宮廷貢茶嘅人參烏龍茶燴至腍熟入味，風味醇厚馥郁。另外，一道鹿茸菌蒙頂鳳凰卷配西班牙焦糖幼梨，炮製得外層焦香兼散發醇厚蒙頂綠茶香嘅鳳凰卷包住鹿茸菌與貢菜製成嘅肉餡，伴以果香四溢嘅西班牙焦糖幼梨，濃濃蜜意縈繞味蕾。一道道色香味俱備美饌為春意盎然嘅季節綻放清香雅致嘅縷縷芬芳。