吳孟達設靈　兒子神情哀傷送別

資深藝人吳孟達上月27日因肝癌離世，今日於紅磡世界殯儀館設靈，生前人緣甚佳的他，獲不少藝人送上花牌致祭，現場一片花海，當中包括周潤發、郭富城、古天樂、劉青雲、楊千嬅夫婦、惠英紅等，其中他的黃金好拍檔周星馳之花牌放於家屬花牌旁近中間的位置，可見其家屬對他的重視。

喪禮以基督教儀式進行，靈堂中央寫着「主懷安息」橫匾，遺照則選了一張吳孟達托頭、笑容可掬的照片，靈堂中央放有其現任妻子侯珊燕（侯三妹）以及一對仔女吳韋侖、吳楚瑜的心形花牌，旁邊則放置首任妻子麥莉莉以及兩位女兒凱欣、凱兒的花牌。

吳孟達細仔吳韋侖在一眾親友陪同下，約於兩點半，以一身黑色西裝打扮現身，神情哀傷，未有接受記者訪問便直入靈堂。

其後吳孟達生前好友田啟文到場，被問到周星馳是否會到靈堂致祭？他謂：「唔知，佢嚟我就好煩喇！」

吳孟達家人透過公關發放新聞稿，以「黃金配角」形容他的演藝一生，並指家人對於至親離世，深切悲慟！並感謝各界的關心以及其多位好友為他的喪事奔波。對於吳孟達以及家庭近日的一些不實報道，他們雖感不快，但秉承吳孟達豁達的人生態度，指那些流言毫無分量，已不值一提。

翌日早上舉行告別儀式，禮畢靈柩隨即奉移柴灣歌連臣角火葬場火化，骨灰將隨家人返回馬來西亞安葬，為其燦爛的影視生命畫上句號，但他的敬業精神，將永遠存於大家的記憶中，在文章末段，其家人更以吳孟達生前格言「人最重要就是要開心！」來勉勵大家。