吳孟達設靈　周星馳9分鐘快閃致祭

資深藝人吳孟達上月27日因肝癌離世，喪禮今日於紅磡世界殯儀館舉行。而一直有傳會現身致祭的周星馳約下午4時10分到達殯儀館，他貫徹低調作風出聲東擊西之計，其胞姐周文姬到場時企定影相引開現場記者注意，同時他從另一門口入內，一身素服打扮的他神情哀傷不發一言，而現身時更引起哄動。他們逗留僅9分鐘，其家姐先行離開，他隨後步出時，面對記者提問時，他揮一揮手未有發言便登上7人車離開。

周星馳與吳孟達合作無間，兩人拍攝無綫劇《蓋世豪俠》、《他來自江湖》時結緣。之後拍住上進軍影壇，多套作品均紅遍亞洲，但二人拍攝完《少林足球》後，便爆出不和傳聞，自此二人再沒有合作過，令人婉惜。

而吳孟達患病期間，有指周星馳從未前往探望，其實他一直由胞姐作代表到醫院探病，亦透過好友田啟文了解吳孟達的最新情況。

另外，據廈門藍天救援隊隊長稱，2008年汶川發生大地震，吳孟達曾帶上一麻包袋現金前往災區救助，派給遇難者家屬，當遇到家屬哭訴時，他也跟着流淚。直至2018年藍天救援隊成立10周年時，雖然他無法親身到場，但也有拍片祝賀，而「吳孟達曾帶一麻袋現金到汶川救助」亦登上熱搜榜，不足4小時，已有超過1億人閱讀。