EVA迷又跌錢！《新•福音戰士》聯名系列「開花」

等了又等，原本預定去年6月上映的《福音戰士新劇場版》4部曲的最終章《新·福音戰士劇場版:│▌》（:│▌為符號不發音），終於明天在日本上映。隨着電影上映，各式聯乘產品亦蜂擁而出，而最新一擊就有電影跟Tokion the Store及著名虛擬花店「AMKK」合作推出的一系列時裝配飾。

整個聯名系列用上世界著名的Figure製作公司海洋堂（Kaiyodo）的代表Figure 「Revoltech」設計，並以「Evangelion與花」這一嶄新的切入點來表現動畫世界觀。例如《新世紀福音戰士》（《EVA》）系列的代名詞「1號機」，會與標誌性的紫色與鬱金香鱗莖、風信子根和各種類型的花蕾結合在一起，再以充滿活力的圖形表達出來。而「零號機」、「2號機」、「8號機」也跟受其各自機體顏色啟發的花朵結合成不同圖案，並打印在各款T恤、衞衣、外套、鞋履、手提袋和小包上。單是設計已經夠晒繽紛亮眼，對EVA有情意結的忠粉，應該都幾難唔入坑，售價由4,000至$45,000不等（未連稅）！