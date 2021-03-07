拒做黐身女友！伍樂怡保住「初吻」等顧家Mr. Right

參選港姐時被封為「仙氣李若彤」的伍樂怡（Kelly），實際上是個外柔內剛的女生，外表柔弱，性格卻硬淨有主見，她說：「我比較隨和，可以話冇乜脾氣，但都有自己嘅主見，遇到唔滿意都會出聲㗎！」她喜歡的男士也不一樣，不會着眼外表，認為孝順、愛錫家人最吸引：「唔使花樣男子，最緊要感覺舒服、穩重。」她形容自己是一個不錯的女友，不會黐身，拍拖亦不會Check住男友，大家最重要是信任，若然沒有信心，疑神疑鬼一齊也沒意思。

密集式拍劇

身為無綫小花的Kelly，去年一口氣拍了4套劇，包括《超能使者》、《兒科醫生》、《刑偵日記》和《金宵大廈2》，相當充實。密集式實戰拍劇，對新人來說是最好的訓練，她說：「好有挑戰性，4個角色都有唔同發揮，最深印象係《超能使者》，監製要求好高，好多細節都慢慢教我，戲裏面同唐詩詠最多對手戲，佢好用心提點我好多注意唔到嘅地方。」

守得住螢幕初吻

Kelly在《超》劇飾演一個傻頭傻腦的笨拙角色，她說：「唔知係咪太入戲，停機之後繼續做咗好多傻嘢，畀大家笑我好襯呢個角色，其實我唔笨㗎，哈哈！」雖然連拍4劇，她暫時仍守得住螢幕初吻，在《金》劇只被丁子朗輕輕錫面，她說：「將來要拍咀戲都OK，最緊要係啱角色，因為拍緊戲就唔係你自己，係個角色。」

此外，創立了一個滑水服品牌的Kelly，近期開始設計太陽眼鏡，她說：「因為我成日唔見太陽眼鏡，好貴好心痛，所以想做啲價錢實際又好睇嘅，同朋友傾傾吓就開始合作，唔係諗住賺大錢，做嘅生意都係由興趣開始。」