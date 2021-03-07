甜姐兒川瀨萌　寫真界新貴

想令身體感到歡愉，方法有好多，有人借助杯中物，有人選擇食好嘢，更加有人覺得聽音樂可以帶嚟快感添！你冇睇錯，真係可以咁神奇，呢樣嘢就要請教今日介紹嘅甜姐兒——寫真界新貴川瀨萌！

姊系女優表表者

日本寫真界有好多十八廿二嘅美少女，年過25歲先嚟入行，都算係異數，但小弟認為，年齡偏大唔係問題，只要夠索，一樣可以吸引廣大寫真迷支持，氣質較為成熟嘅川瀨萌，就係最佳人辦。現年27歲嘅佢，被譽為「姊系之正統繼承者」，意思指萌妹有晒姊系女優嘅優良特質，諸如美貌如花、端莊斯文等等，足以成為一代經典！以樣貌嚟講，萌妹絕對係靚女一名，面尖尖，眼大大，皮膚又夠白，襯上一頭清爽短髮，真係好吸睛。身材方面，萌妹亦唔輸蝕，一來生得夠高，二來上圍夠大，雖然冇官方資料顯示其胸部係咩Cup數，但係憑目測推斷，呢對又堅挺又彈手嘅美巨乳差唔多有F Cup。

愛打機又愛音樂

話時話，喺拍寫真之前，萌妹已經係一位網紅，經常搞打機直播，所以喺機迷圈子好有人氣。另外，身為中日混血兒嘅佢，玩音樂都有一手，但佢嘅強項唔係創作樂曲，而係利用「自主性感官經絡反應」（ASMR）」嚟幫大家減壓，意思係透過製造唔同嘅聲音，觸動聽眾嘅大腦神經，從而達到放鬆心情嘅效果。事實上，萌妹不時拍攝ASMR嘅影片，外界反應都唔錯。據聞ASMR技巧仲可以令人產生高潮添！講真，以萌妹咁索嘅樣貌，仲有咁突出嘅Body，唔使靠聲音，都已經可以令男士們嘅視覺神經出現高潮啦。

川瀨萌

年齡：27歲

身高：5呎5吋

三圍：34-24-33