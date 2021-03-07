自責追夢係不孝女！林二汶紅館開騷「預埋」盧凱彤

回復自由身獨立發展的歌手林二汶，為了追逐音樂夢，曾經覺得自己是「不孝女」。她憶述自資做第2張個人專輯時，儲蓄所剩無幾，有次父母坐車時閒話家常，爸爸表示想打邊爐，媽媽即時說：「唔好啦！咁貴！」她坦言當時心情跌落谷底：「打邊爐係幾咁普通嘅事，佢竟然話貴？我做仔女聽到，真係覺得自己好不孝！」續指當時付清最後一筆數後真的分文不剩：「嗰時唔係冇錢令我辛苦，係覺得我追尋理想呢件事好不孝。」

發掘生意頭腦搞音樂

樂觀的她謹記老師教導「天不從人願」，學會自我安慰：「有乜可能你要嘅全部都有，人生有幾何呢？有資源當然好，但天時、地利、人和先最重要，好多嘢要等個天安排，盡人事應天命。如果唔畀你住，即係未係時候，畀心機做準備，因為機會係留畀準備好嘅人，就當辛苦嘅路係磨練。」她坦言心裏曾有掙扎，對做音樂抱有懷疑，最終明白關乎做生意的手法，笑言要向哥哥林一峰學習理財之道：「我哋係潮州人，阿哥好叻管數，我要發掘番自己潮州妹嘅生意頭腦先得！」

舞台呈現悼摯友

二汶月底將首次踏足紅館舉辦演唱會，她直指紅館對歌手而言很具代表性：「紅館歷史裏面有小鳳姐（徐小鳳）喎，有過四大天王，上到去就好似大家一齊去過呢度咁！」她與盧凱彤（阿妹）以組合at17身份先後在亞博及伊館開騷，獨欠最具標誌性的紅館，但她不覺遺憾：「失去就係失去，好在我哋有一齊闖過嘅路，喺我哋段友誼裏面好真心。我好珍惜可以同佢一齊唱歌，呢樣係唔關場地事。」問到今次開騷會否預留位置給「阿妹」？她說：「依家諗緊有冇一個最好嘅方法喺舞台上呈現，一齊懷念佢。」

場地：Marriott Hong Kong Ocean Park