重量Cup巨乳 頂得順靠鍛煉

唔少男士都鍾意睇巨乳女優，但原來呢種天賦唔係個個女人都頂得順，好似有「究極爆乳」稱號嘅日本寫真女優Momose Momo，早前拍片證明巨乳嘅分量有幾重，而另一位女優寺本莉緒為咗挺起胸膛做人，仲花唔少時間鍛煉添！

不能承受嘅巨乳

究竟爆乳可以有幾爆？睇吓今年27歲嘅寫真女優Momose Momo（ももせもも），你就會知道。2019年出道嘅佢，當時已憑住一對45K爆乳而被人捧為寫真界橫綱級爆乳，最近佢胸量再升Cup至51M，正式成為現役寫真界嘅奶霸！早前佢喺網絡發表短片，裏面用磅嚟秤吓自己一邊巨乳有幾重，結果得出驚人嘅5.2公斤，換句話講，一對巨乳加埋重達10.4公斤！如果想體驗吓實際重量嘅話，不妨拎袋10公斤嘅米擺喺胸前，就知道乜嘢叫做「真人間胸器」。寫真女優平塚奈菜就嘗試用兩個蜜瓜擺喺心口度，結果擁有一對35F巨乳嘅佢都話頂唔順，實在係太重喇！

收腹挺胸頂得住

日本有人做過統計，一對E奶嘅平均重量約為5.7公斤，對女人嚟講，確係一種負擔，所以想挺起胸膛做人嘅話，有必要鍛煉一下肌肉力量。好似今年19歲嘅寺本莉緒，擁有35G-24-35嘅魔鬼身材，而為咗等身體可以頂得住一對巨乳，平時好勤力健身，希望腰力好啲喎。去年7月開設網上頻道嘅佢，早前就上載咗一段練習腹肌嘅影片，當中見佢先嚟一輪熱身，跟住就喺教練指導下開始練習，仲要練到縐晒眉，睇得出佢真係好勤力！話時話，佢喺去年3月推出嘅首本寫真集《CURIOSITY》已4度再版，人氣真係超勁！

𢱑晒頭嘅NTR劇情

「NTR」係日本AV一大主流劇情，簡單嚟講即係偷食，而最近喺社交平台流傳住一則貼文，發文者就分享咗自己睇「NTR」嘅𢱑頭經歷。話說佢睇中咗根尾朱里主演嘅本中作品《會社之同期NTR》，殊不知影片頭15分鐘竟然係零香艷場面，只係一味交代男女主角喺太陽能板製造公司工作嘅情況，而女主角之所以出軌，竟然係因為同男主角喺減碳問題上冇共識，令佢極度懷疑自己係咪睇緊AV喎。講真，睇得呢套作品嘅觀眾，目的只係想睇擁有33E巨乳嘅朱里，咁長篇大論嘅劇情，又難怪有AV迷會詐型呢！