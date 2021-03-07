阮兒再戰情場操Fit獵仔　岑潔儀做媒人報恩

藝人阮兒3年前因拍劇撻着年長13歲的衛志豪，2人無懼年齡差距，一起出埠拍旅遊節目，又過着半同居生活。正當外間以為他們朝着結婚方向進發之際，阮兒上月出席公開活動時突然宣布回復單身，但男方回應時表現錯愕，似是被分手。

跑到香汗淋漓

其實2人早於半年前已分手，只是男方一直想挽留，阮兒一度心軟，冷靜過後才決定狠心斬纜。為了與舊愛斷絕關係，她近日就與友人搬往新居，準備一切重新開始，近日更的起心肝操弗。

日前她出關到公園跑步做運動，穿白色Bra Top的她烏身做熱身時，盡顯豐滿上圍，惹來路人眼望望，不過她懶理目光沿跑步徑喪跑，半小時後跑到滿頭大汗，就穿外套離開，前往附近一間日本餐廳，原來姊妹岑潔儀早已在此等候。

搬新屋掃家品

她們見面後即雞啄唔斷，岑潔儀開解失戀的阮兒，並輕拍她作鼓勵。2人是相識10多年的好朋友，當年潔儀與老公更是由阮兒一手撮合，現時她已有2個兒子，過着幸福生活，眼見好姊妹收拾心情重新出發，她亦落力物色筍盤，反過來為對方做媒人。2人歎完下午茶就轉戰家品店購物，見阮兒集中選購杯碟及花瓶，似乎是供新居入伙之用。

東網事後聯絡上阮兒，她表示甩拖後逐漸平復心情：「人要向前看，要投入番工作，嚟緊要開劇，所以搞完新屋嘅嘢都開始要睇劇本。（岑潔儀介紹男仔畀你識？）哈哈，依家未有，不過我相信緣分，要嚟都擋唔住。未有嘅時候咪努力工作先，急都急唔嚟嘅。」