陳山聰姚子羚跑出谷底闖情關

藝人陳山聰及姚子羚在新劇《大步走》以跑步發放正能量，但山聰嫌跑得太少未夠喉，不時「腳」癮大發，笑言是拍得最舒服之作。反觀子羚在劇中經常喪跑，暴瘦10磅之餘更跌傷膊頭！

由黃偉聲監製的無綫新劇《大步走》將於3月8日、逢星期一起晚上9時30分在翡翠台播出。故事借跑步帶出「斷捨離」主題，在人生路上要放下對感情的執着才能昂首前行，正如跑步一樣永遠向前，不會回頭。

劇集由「Crazy Runner」成員陳山聰及姚子羚擔任主角，他們同樣有一段不能釋懷的過去，山聰因一次意外失去事業與家庭，人生陷入谷底，由運動員變成風光不再的跑會教練，專教師奶；子羚則曾受情傷，因而不敢再闖情關，做網媒記者的她為挖新聞而加入山聰的跑會，由臥底變成真跑手。兩人由歡喜冤家變成情侶，互解心結，相濡以沫！

開工前癮起狂奔

山聰笑言這是入行以來拍得最舒服的劇集：「跑步題材啱晒我，但反而係跑得最少嘅一個，加上唔需要化妝、梳頭，全劇都係着運動服，所以好輕鬆。因為喺運動場取景，我會腳痕，未開機前會自己跑吓！」他感激監製將其興趣拍成劇集，在疫情下為觀眾帶來正能

暴瘦10磅跌傷膊

至於子羚有大量跑步戲，其中一場更要在烈日下不斷來回跑，體力消耗大，她更不慎跌傷肩膊：「後來睇番發現自己好瘦，從來未見過咁瘦嘅自己，瘦咗10磅左右，得番90磅。」她指劇集結合搞笑、溫情及正能量，其中一幕要重現美琪賴恩在電影《90男歡女愛》中在餐廳假裝高潮的經典場面，令她相當難忘。

張達倫陳自瑤陌生情人有火花

張達倫今次在劇中擔演在外國回流返國的男二，飾演陳山聰兄弟、姚子羚前男友。劇中他有一個兒子，當中不乏感人的父子戲，之後他遇上陳自瑤並擦出愛火，幸有對方陪伴渡過難關，他說：「我係第一次同陳自瑤合作，都有幾多火花。大家好有默契，因為呢套劇而熟落咗。」

本身跑過馬拉松的他，透露劇中有被人領跑的戲份：「今次角色畀我好大發揮，自己都演得好開心，係演技上嘅一次挑戰。自己睇過好鍾意，好正能量。」至於陳自瑤受訪時說：「我同達倫本身完全唔認識，今次同佢好多感情戲，初頭擔心會唔會感覺唔舒服呢？但最後就係利用呢種『陌生』感覺嚟演，出嚟效果好特別。」

劉穎鏇驚訝表哥變爹哋

劉穎鏇（Tiffany）劇中飾演陳山聰的女兒，自小因父母離異而分開，在美國讀書的她其後返港加入山聰任教的跑會，希望從中了解生父，當中與從事網媒工作的羅天宇有感情關係。

劇中是跑步好手的Tiffany本身對跑步一竅不通，故劇組事前安排她上堂，接受田徑教練的專業指導，最難忘的一幕是跟子羚鬥跑：「鏡頭前可能短短幾幕，但拍咗好耐，跑咗好多公里。當日又熱又曬，個個都曬到黑咗幾度，我拍完都不自覺瘦咗同Fit咗！」提到與山聰的父女情，她笑說：「初時知道做父女真係笑咗，因為上一套劇佢係做我表哥，今次變咗阿爸！不過拍出來感覺好舒服，大家溝通得好好，好快投入到。」