【是日通勝】（一點居士）

辛丑年正月二十五乙卯水建日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：會友、交易、出行

忌：詞訟、動土、修井

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：2、3、5、8

幸運顔色：藍

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊

宜冷靜應對職場上的突變，切勿急於行動。

金牛

得長輩力撐，士氣大振，面對困難也不怕。

雙子

頭腦靈活，財運佳，易從股票投資中獲利。

巨蟹

事業與財運偏弱，遇到事故，宜靜觀其變。

獅子

感情關係陷入緊張狀態，防爭執一觸即發。

處女

工作辛苦在所難免，謹記一分耕耘一分收穫。

天秤

財運欠佳，不宜買賣股票，以免焦頭爛額。

天蠍

從朋友口中獲得商機，但行動前要審慎評估。

人馬

處事欠缺耐性，稍有不順，心情就變得煩躁。

山羊

運勢差，對伴侶的態度要改，切勿忽冷忽熱。

水瓶

易因衝動而得罪人，行事走捷徑將適得其反。

雙魚

財運亨通，利傾生意炒股票，荷包有進帳。

【生肖運程】

相沖生肖：雞（53歲）

旺弱指數：（升）豬 財運佳

（跌）蛇 事業弱

鼠

工作忙碌，但只要保持集中，不會被難題考起。

牛

心平氣和，深受身邊人歡迎，有利事業發展。

虎

自信心強，可發揮才華，為事業帶來新契機。

兔

獲財神關照，有機會獲意外之財，但別亂花錢。

龍

事業運不錯，大膽就工作發表意見，可獲認同。

蛇

運勢下跌，職場變數多，小心應接不暇而累壞。

馬

吉星高照，相信直覺，行事效率將快人一拍。

羊

洞察力強，但行動力弱，事業發展難取得突破。

猴

易受悲觀情緒影響，一不留神，或會遭人責難。

雞

是日沖煞，運勢不過不失，已婚者要關心伴侶。

狗

財運佳，從商者得到貴人幫助，利開單簽約。

豬

事業順利，財運亨通，抓緊投資機會有收穫。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

生活裏只留下對的人

上次提到相片的應用和布局，跟我們有甚麼助運關係，其實在日常生活中，大家可以思考箇中玄機。很多國家的公司或店舖都會掛上首領照片，或試拍一張全體員工合照放在公司，以達到增運目的。今次探討的主題是「人生最重要是和誰在一起」，也同上文有關。

從前中國人談婚論稼多找媒婆，除了要門當户對，最重要是夾生辰八字，不是用生肖那麽簡單，而是找出大家五行喜忌，互補不足，意思是當有一方的運氣出了問題，可借用另一方幫助過渡，也就是「共患難同富貴」。同樣地，在各方面如找到一個有運行或和你八字互補的人，將有奇妙的結果。舉例，有個客人做完小手術一個月後，傷口仍未愈合，她說是某院長的親友，我們看她所到的醫院和醫生，五行多木，而她的五行缺水，意味着木把水吸了，於是叫她找另一個地區和醫生看看，一星期後，她便康復。不要迷信，這是運用了中華《易經》的五行智慧，坊間也經常流傳一句話：「人夾人緣，醫夾醫緣。」

聽說日本人也學習應用中華文化，某些集團總裁會審視員工的運，如有運放前線，未有運則調後勤（等待），換言之，每個人都有機會東山再起。