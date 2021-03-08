東方日報C1：周柏豪「通關」孭飛拍《法證V》

停工接近2年的歌王周柏豪，正式打開北上之門，進軍內地，並將孭重飛主演兩部無綫劇，其中一部更是載譽多年的《法證先鋒》系列即將開拍的第5輯，視后佘詩曼及鍾嘉欣更有望「歸隊」助威，柏豪事業版圖再擴展！

在今年1月舉行的《勁歌金曲頒獎禮》中冧莊奪「最受歡迎男歌星」的周柏豪，近年歌影視三線發展，前年與楊千嬅合演的劇集《多功能老婆》中，飾演「榮浩田」一角深入民心，暖男形象令他成功入屋，早前更深宵重播，雖然反應甚佳，但未有繼續乘勢再於視界發圍，去年更只推出《劫後餘生》一曲，皆因疫情及社會運動關係，他與大部分藝人一樣工作量大減，去年底他出席活動時，更大呻已有超過一年沒有參與品牌活動，承認收入受影響。

停工多時的他事業終有重大轉變，有消息指他將孭重飛主演兩部劇集，其中一部是將在9月開拍、無綫與內地三大視頻平台之一優酷合作的新劇《法證先鋒V》，有傳曾參演《法》系列的視后佘詩曼及鍾嘉欣亦被力邀「歸隊」加盟演出。其實上一輯由「金牌監製」梅小青打造的《法IV》，在去年播出時已大獲好評，全劇平均收視36.3點，大結局高達39.6點，打破近7年來最高收視劇集紀錄。由於反應佳，當時有傳梅小青要「臨急受命」改寫《法IV》大結局，為新一輯留下伏線。

主演網絡電影反應佳

隨着近年無綫增加與內地平台的緊密合作，兩地合拍劇集需求相對增加，《法》系列多年來備受注視並已坐擁大量追看的觀眾群，故開拍新一輯更無往而不利。周柏豪獲欽點主演，不單是在《多》劇的演出贏口碑，其實近年他小試牛刀參演內地作品的演出亦反應不錯，更是被委以重任的另一關鍵。他主演的網絡電影《無間行者之生死潛行》及《混世四猴：神猴歸來》在內地反應不錯，《混》片於上月在內地視頻平台上架後，單是3日播放量已突破2,100萬進佔排行榜榜首，他飾演的「靈明石猴」一角更獲不少內地觀眾注意，可見他在內地發展潛力甚高。

雖然早年周柏豪因個人言論引起中港兩地網民熱議，曾被指如要北上發展可能會舉步維艱，但隨着他的作品在內地播放，以及去年大除夕被安排在無綫與央視合辦的跨年騷中獻聲演出，可見往內地發展受限制的憂慮已可消除。同時，雖然早前無綫人事變天，何哲圖離任星夢娛樂CEO一職，由有「電視城橋王」之稱的何麗全上任並全面打理音樂事務，如此大變動的確令星夢歌手人心惶惶，惟何麗全向旗下歌手大派定心丸，首個接見的歌手便是周柏豪，可見其「星夢一哥」之位未有絲毫動搖。

向星夢度期開工

主力戲劇製作及節目發展的無綫副總經理杜之克昨日回覆本報時，承認周柏豪拍劇一事，他說：「我好開心將會睇到柏豪參與劇集拍攝。」至於星夢主理人何麗全也承認：「柏豪嘅經理人公司有同星夢度期拍劇。」至於周柏豪昨日以短訊回覆：「由收到公司通知後，一直都在整理時間表和準備拍攝的事宜，但拍攝詳細內容由TVB公布比較適合，謝謝關心。」

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