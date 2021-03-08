【甜辣風】網紅試童裝撐爆衫　BLACK PINK最愛「短緊露」

內地掀起加細碼「甜辣風」打卡熱潮，學馬來西亞鋼琴女神李元玲話齋「M碼等於肥胖」，着到S碼甚至XS碼就係辣妹！唔少網紅最近齊齊挑戰着童裝騷身材，晒出到連銷服裝店嘅試身相呃Like，因而出現大量撐爆衫、衣領黐滿粉底嘅情況，被網民大鬧缺德。有家長不滿服裝被試到變形，同時亦擔心衞生問題，有指連銷服裝店已下令嚴禁成人試着童裝。

「甜辣風」又名「BM風」，取自於歐洲服裝品牌名字簡稱，以短、緊、露3大元素為主，唔少女星鍾情呢類衣着風格，好似走到潮流尖端嘅韓國女團BLACK PINK成員，有樣有身材，着起緊身、露腰剪裁，完美展現性感體態。

加拿大天王Justin Bieber索模老婆Hailey Bieber，亦係「甜辣風」粉絲，迷上色彩繽紛嘅佢唔sharp唔揀，襯上古銅膚色零舍搶眼。而外國代表仲有Kendall Jenner同Bella Hadid，同樣係模特兒出身，着咩都咁好睇。

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