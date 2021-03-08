灣景國際　食住超值體驗

【特約報道】等到頸都長，終於可以4人同枱食午餐，梗係要食番餐好啦！灣景國際灣景廳的自助午餐網羅國際美食，由冰鎮海鮮、新鮮沙律、刺身及壽司、熱葷、即席料理、甜品到自助飲品吧樣樣有，選擇豐富；尊享信用卡優惠，每位只需港幣二百多，性價比超高！另推出長期住宿優惠，連續入住30晚，每房只需港幣$8,580起，平過租樓，兩口子想試吓過二人世界也不錯！

價錢實惠 有口皆碑

灣景國際灣景廳的自助餐一向都有口皆碑，全因價錢實惠之餘，食品種類更驚喜百變。回本之選當然是冰鎮海鮮，每日供應4款如鮮蝦、鮮蜆、藍青口及東風螺，款款鮮甜飽滿。吃完海鮮就要進攻刺身與壽司，每日提供2款刺身，例如三文魚及鯛魚等；壽司則有希靈魚、墨魚、八爪魚等；還有即場炸的雜錦天婦羅，粉漿夠薄，口感香脆，令人吃不停口。

豐富佳餚 食指大動

此外，自助餐必吃的新鮮沙律及雜錦凍肉，種類亦十分多。中西式熱葷有十多款，源源不絕為您奉上。中式方面提供灣景小炒皇、豬腳薑、福建炒飯、海皇翠塘豆腐等，炒飯粒粒分明，豆腐滑不溜口，絕不欺場；每日不同的中式熱湯亦落足心機，推介之選有西湖牛肉羹。西式美食則包括脆皮豬腩卷配燒汁、野菌闊條麵配番茄汁、香煎鴨胸配酸子汁等。不可錯過即席烹調的燒美國西冷牛扒及墨西哥捲餅。食飽主菜後，又是時候開動第2個胃，甜品之選有木糠布甸、豆腐花、中式糖水、窩夫、港式雞蛋仔、各式蛋糕餅撻等，讓大家捧着肚子走。

自助午餐

地 址：香港灣仔港灣道4號灣景國際1樓灣景廳

供應時間：12:00noon~2:30pm

訂座電話：3909 9088 / 5721 2553（WhatsApp）

價 錢：星期一至五：成人$248、長者$228、小童$208；

星期六、日及公眾假期：成人$288、長者$268、小童$248

*指定信用卡可享8折優惠

*持有灣仔、中環或金鐘地址的名片可享優惠價每位$188（包加一）

*另設加一服務費

電 郵：harbourrestaurant@theharbourview.com.hk

客房月租$8,580起 長住不二之選

灣景國際最近更推出長期住宿優惠，連續入住30晚，每房只需港幣$8,580起，相當抵住！每日提供客房清潔服務，下班回來煥然一新，不用自己執拾，都咪話唔爽。另外提供免費Wi-Fi上網服務、迎賓果碟、免費使用健身室（按服務時間而定）、免費本地電話通話、免費享用客房內咖啡及茶沖泡設備、乾洗及其他洗熨服務可享7折優惠、享用灣景廳及Mezz Floor之餐飲服務可享7折優惠（早餐除外）。如果想住豪些，更可以優惠價升級至各種客房類型。經過翻新的時尚客房更有「家」的感覺，加上設備完善，是長住的不二之選。

升級至14~19樓客房

每房每晚加港幣$110升級至時尚客房

每房每晚加港幣$165升級至時尚海景客房

升級至20~21樓尊貴樓層之客房

每房每晚加港幣$330升級至尊貴樓層之時尚客房

每房每晚加港幣$440升級至尊貴樓層之海景客房

*所有住宿價目已包括百分之十服務費

預訂電話：2911 1336

電 郵：sales@theharbourview.com.hk