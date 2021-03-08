【內附得獎表】「戴妃」Critics' Choice再獲視后

繼金球獎之後，另1影視界盛事、《26屆Critics' Choice頒獎禮》（CCA）香港時間今晨於加州舉行，因疫情的關係今年改於網上舉行。雖然一眾提名人士今年冇緣踏上頒獎台，但仍然盛裝留在家中等賽果。其中包括《王冠》（The Crown）金球獎視后「戴妃」Emma Corrin。她以騎呢性感打扮示人。結果她亦不負眾望繼金球獎之後再度擊敗其他對手勇奪劇情組視后！

除了Emma之外，同劇的「查理斯王子」Josh O’Connor 和「戴卓爾夫人」姬莉安德遜（Gillian Anderson）亦勇奪最佳男主角以及女配角。而美國人氣女星Anya Taylor-Joy則再度憑Netflix劇集《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit），繼金球獎後再度獲迷你劇視后!

此外，其他獲CCA提名的一眾名人紅星包括雅曼達施菲（Amanda Seyfried）、金球獎視后Catherine O'Hara、Kaley Cuoco、H.E.R.等都盛裝打扮示人。

《26屆Critics' Choice頒獎禮》部分得獎名單

最佳電影：《浪跡天地》（Nomadland）

最佳導演：趙婷（《浪跡天地》）

最佳男主角：Chadwick Boseman（《藍調天后》）

最佳女主角：嘉莉慕萊根（《超犀女王》）

最佳男配角：Daniel Kaluuya（《Judas and the Black Messiah》）

最佳女配角：Maria Bakalova（《波叔出城2》）

最佳年輕演員：Alan S. Kim（《農情家園》）

最佳群體演出：《芝加哥七人案：驚世審判》（The Trial of the Chicago 7）

最佳喜劇：《Palm Springs: 戀愛假期無限LOOP》（Palm Springs）

最佳原著劇本：《超犀女王》

最佳改編劇本：《浪跡天地》最佳攝影：《浪跡天地》

最佳剪接：《Sound of Metal》、《芝加哥七人案：驚世審判》

最佳外語片：《農情家園》

最佳歌曲：《Speak Now》（《One Night in Miami》）

最佳原創配樂：《靈魂奇遇記》

SeeHer Award：Zendaya

電視組別

劇情組

最佳劇集：《王冠》（The Crown）

最佳男主角：Josh O' Connor（《王冠》）

最佳女主角：Emma Corrin（《王冠》）

最佳男配角：Michael K. Williams（《戀偽鎮驚逃》）

最佳女配角：姬莉安德遜（《王冠》）

喜劇組

最佳劇集：《乜都得教練》（Ted Lasso）

最佳男主角：Jason Sudeikis（《乜都得教練》）

最佳女主角：Catherine O’Hara（《Schitt’s Creek》）

最佳男配角：Daniel Levy（《Schitt’s Creek》）

最佳女配角：Hannah Waddingham（《乜都得教練》）

迷你劇或電視電影

最佳迷你劇集：《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit）

最佳電視電影：《Hamilton》

最佳男主角：約翰保也加（《Small Axe》）

最佳女主角：Anya Taylor-Joy（《后翼棄兵》）

最佳男配角：當奴修打蘭（《無所作為》）

最佳女配角：Uzo Aduba（《Mrs. America》）