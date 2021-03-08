3．8女士大晒　注意祛濕防病

來到三八婦女節，我美食婷又大條道理和閨密們來個小聚，除了美酒佳餚，為了這個聚會，我早前特地請教了註冊中醫師彭明慧醫師一些女性春日私密養生之道，諗住和各位美女分享。

彭醫師指出春天濕度高，空氣中有較高含水量，濕氣經呼吸進入人體，容易令人濕困脾胃、中氣不足，更會做成「春困」。中醫學來講，濕邪是「六淫」（風、寒、暑、濕、燥、火6種外感病邪的統稱）之一，在人體正氣不足、抵抗力下降時，就會成為致病因素，容易侵犯人體引發疾病。

對女士來講，最怕就是婦科病，這個潮濕的春季， 彭醫師提醒女士們小心留意「帶下病」，即中醫指的病理性白帶。正常的陰道分泌物，質清而無色無味，分泌量剛好滋潤陰道防止乾涸，若分泌物之量、色、質、味有任何異常，屬病理性變化。若患有帶下病，症狀是帶下量明顯增多，色、質、氣味有異常，等於西醫學說的陰道炎、子宮頸炎或盆腔炎等。不同的患者、症狀可能有異，如有異味、痕癢等，若出現青、赤、黃、白、黑的「五色帶」，表示患者五臟都有虛損，常見有白帶、黃帶及赤白帶，青帶及黑帶多是因帶濕熱毒。女士們可因應帶下的質量、顏色和味道等，再配合身體狀況來辦症，大致可分為脾虛證、腎虛證、濕熱證和濕毒證幾類。如果想進一步了解身體狀況，最好還是請教專業中醫，對症下藥最穩陣。

總括來講，帶下病和濕氣有密切關係，故在這個春日，女士們要慎吃肥膩、辛辣、冰冷或熱燥食物，以免不利脾胃運作及降低臟腑機能，導致脾胃運化不暢而出現濕氣。在潮濕的日子，應多吃可助祛濕的食材，當中包括薏米、赤小豆、扁豆、冬瓜及老黃瓜等，要留意是妊娠婦女不宜食用薏米。

想防止帶下病，亦要留意以下幾點。平時要避免長時間在有冷氣的室內，以免經絡受阻，加重濕氣。寒食冷飲會使濕者愈濕，適量的運動出汗，有助增叵體質、促進氣血流通防內生濕邪。很多時大家會飲去濕茶或湯水，彭師傅指要適可宜止，小心變成過度去濕、損傷陰液，導致陰虛、津液虧損。聽了彭醫師咁多去濕貼士，各位姐妹，我美食婷祝大家開心過三八婦女節，渡過健康的春日。