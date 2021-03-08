奧蘭度Critics' Choice頒獎　Katy做攝石人亂入

英國男星奧蘭度布林（Orlando Bloom）擔任今屆《Critics' Choice頒獎禮》的頒獎嘉賓，他負責頒發最佳女配角。與未婚妻天后Katy Perry和女兒身在夏威夷度假的他，穿上晚禮服於酒店房以視像形式頒獎。

頒獎前，奧蘭度於社交網站貼靚仔相，其中1條片Katy打開門「亂入」說：「寶貝，去沙灘你嘅打扮過於隆重少少。」之後Katy留言回應大玩押韻：「DADDY BLOOM MAKES ME HEART GO BOOM 😍」

最終保加利亞女星Maria Bakalova憑《波叔出城2》（Borat Subsequent Moviefilm）勇奪最佳女配角，24歲的她以性感打扮現身講得獎感受。至於最佳男配角就由影星Daniel Kaluuya憑《Judas and the Black Messiah》奪得，今次是他上星期於金球獎之後再度獲獎！

此外，現年7歲的美籍韓裔童星Alan S. Kim憑電影《農情家園》 （Minari）獲最佳年輕演員。他身穿禮服於家中行紅地氈，而他獲獎致詞時更忍唔住激動爆喊。一眾fans於社交網站亦留言大讚他好可愛。