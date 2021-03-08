趙本山愛女1日豪使77萬港紙當做騷：平時好慳

內地藝人趙本山女兒趙珈萱（前名趙一涵、別名球球）身為大陸網紅，曾豪言自己靠直播賺錢，買樓都唔需要老竇幫。上星期六（6日）佢上載新片，指自己要買禮物贈粉絲，打算挑戰在1日內花幾十萬，隨後佢就同好友去多間名店瘋狂購物，最終一共花約64萬元人民幣（約77萬港元），事件即引起極大回響！

現年24歲嘅佢，先係同朋友去買手袋，總值約超過30萬元人民幣（約36萬港元），隨後又入埋另一間名店再買手袋、香水、化妝品等，之後佢就自稱當日一共使咗大約64萬元人民幣（約77萬港元），並說：「從來沒這麼捨得花錢過，自己一向很摳（吝嗇），但是一切為了粉絲也就值得了。」並將戰利品鋪滿地下晒冷。

不過就有網友預算佢今次出片後嘅收益，佢一個人花60萬人民幣（約71萬港元），轉個頭就可以賺番粉絲點擊率同送虛擬禮物，兌換番現金隨時賺近600萬人民幣（約716萬港元）。

趙本山係大陸影視圈公認嘅藝人首富，財富保守估計達50億元人民幣（約60億港元）。佢農民出身，1980年代加入演藝圈，1990年開始參加中央電視台春節聯歡晚會，表演小品並一舉成名，之後同時開設文藝演出、廣告和影視製作公司，又經營煤炭生意，隨後開設影視主題樂園、成立藝術學院，涉足電視劇、電影等領域，更曾入主遼寧足球隊擔任董事長。