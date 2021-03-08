出動法寶！化妝護膚快靚正！

誰不想好似一眾美妝達人，十分鐘就化好一個迷人妝容。但現實是即使資深的化妝控，也不一定每次化妝都得心應手。於是坊間出現了形形色色的改良版美肌及化妝產品，設計更以快速方便為主，令到化妝新手/老手扮靚不失手！

懶人至愛滾輪BB霜

底妝是整個妝的靈魂，就算早上趕着出門，都必需成這一步，才能打造出完美妝感。想快速上妝的話，不妨選用這款由韓國Holika Holika推出的FACE 2 CHANGE Liquid Roller BB。海綿滾輪結合底霜，能快速在臉上滾動，快速上妝，十分省時方便。不過按壓時別太重手，否則會擠出過多底霜，令妝感太厚或不夠均勻貼服。

碌出美顏曲線

為了重拾V面及緊緻輪廓，女士們可謂無所不用其技，有時為了達到最佳效果更會同時使用不同產品。若想化繁為簡及更慳時間，不妨考慮Soo Beauté全新推出的「提升彈力緊緻滾輪霜」。其用法簡單，只要擠壓出適量凝膠，然後將滾輪器輕輕地從臉上滾動到肩頸來回按摩，便能吸收到當中的SYN®️-HYCAN、維他命E及馬齒莧精華等成分，發揮通淋巴、去水腫及紓緩肌肉疲勞功效，全方位提緊緻輪廓。

眉毛印章使用零技巧

畫眉是一門高深學問，畫不好整體觀感也會給破壞了。所以innisfree特別推出Easy Stamping Brow眉毛印章，只要選好眉毛角度（角度選項包括：平面、微拱、高拱），再將印章放在「雙色立體塑型眉粉」按壓4~5次，然後在眉毛上印一下即可輕鬆快速的完成自然眉妝。

3秒眉毛填充眉毛

日本女生對眉形十分講究，眉毛產品亦五花八門。不過當中一款由BCL推出的Pon Pon Stamp的眉筆就大受「櫻花妹」熱捧。這款「氣墊眉筆」採用海綿頭設計，可以擠出眉膏，並附贈畫眉板（細眉與粗平眉選擇），只要將畫板對準眉毛的位置，然後利用氣墊眉筆，直接將鏤空的眉形填滿，前後只要3秒鐘，就可以立刻畫出完美眉毛，方便易用，連新手都可以輕鬆上手。

同場加映：日本大熱「粉底色號Memo紙」

係人都知買化妝品要試色，但每次試完色後手上必然出現一撻撻化妝品痕迹，容易沾到衣服，有欠衞生。有鑑於此，日本MAQuillAGE最近推出的粉底液中的3款色號，製成同色的一款「粉底色號Memo紙」，讓大家想試色時，只要簡單把Memo紙貼在手臂內側或臉上，就清楚色號是否適合你膚色，不用卸除又不用跟其他顧客觸碰同一化妝品範本，方便又衞生。